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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نور عمرو دياب تعلن خطبتها لشاب بريطاني من أصول أفريقية.. تفاصيل

نور عمرو دياب
نور عمرو دياب

نشرت نور عمرو دياب ، مقطع فيديو مباشر عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور انستجرام، كشفت من خلاله عن خطبتها لشخص لم تكشف هويته، وتحدثت في الفيديو لمحبيها ومتابعيها عن تفاصيل خطبتها مؤخرا. 

وقالت نور عمرو دياب في الفيديو إنها تجهز عش الزوجية مع خطيبها وتقوم بشراء أغراضها خلال الفترة الحالية، وألمحت إلى أن خطيبها أفريقي بريطاني، ولم تكشف عن شخصيته. 

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من لندن.. نور عمرو دياب تخطف الانظار باطلالة كاجول

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نور عمرو دياب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

وبتتبع حساب نور عمرو دياب وجد عبر ستوري انستجرام، إعادتها نشر صورة حديثة لها، وقام شابا بكتابة عبارة «بحبك بالإنجليزية »، وبادلته نور نفس العبارة أيضا، وبتتبع حساب هذا الشاب وجد أن اسمه «كيران» ويحمل الجنسية البريطانية وأصوله من دولة غانا  كما هو مدون عبر حسابه، ولكن ملامحه أوروبية، ما يرجح أنه يكون خطيب نور التي اعلنت عنه قبل ساعات. 

كيران صديق نور عمرو دياب
كيران صديق نور عمرو دياب
كيران صديق نور عمرو دياب

أحدث ظهور لابنة عمرو دياب نور 

ونشرت  نور عمرو دياب صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.

وظهرت  نور عمرو دياب بإطلالة كاجوال مميزة حيث ارتدت بنطلون وتيشرت باللون الزيتي وهو ما آثار إعجاب متابعيها عبر إنستجرام.

كانت الفنانة شيرين رضا قد ظهرت برفقة ابنتها نور عمرو دياب فى بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام".

وحرصت شيرين رضا خلال البث المباشر على عدم الظهور، بل اكتفت بالظهور صوتياً فقط أثناء تواجدها بالمنزل.

ونبهت شيرين رضا عدة مرات على ابنتها الوحيدة نور عمرو دياب أن تتحدث بالعربية، إلا أن الأخيرة أكدت أنها نظراً لإقامتها خارج مصر فإنها اعتادت ألا تتحدث بها.

وقالت نور عمرو دياب: "لا أنزل مصر بسبب كورونا، وهناك إغلاق في لندن".

واحتفلت الفنانة شيرين رضا بعيد ميلاد ابنتها نور، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت شيرين رضا صورة لابنتها وعلقت عليها قائلة: “عيد ميلاد سعيد يا نونو وإن شاء الله تحققي كل أحلامك، بحبك جدا جدا جدا”.

نور عمرو دياب هي الابنة الكبرى لـ عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، والتي أهدى والدها عمرو دياب لها أغنية "نور العين".

وتعرضت نور عمرو دياب لحملة من التنمر بعد نشر صورة لها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، ولم تعلق على التعليقات التي وجهت لها والتزمت الصمت التام، حيث إن بعض التعليقات كانت مسيئة بحقها، وهو ما دفع المتابعين لمهاجمة الأشخاص الذين تنمروا عليها ودافعوا عنها.

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