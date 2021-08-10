حرائق اليونان والجزائر وتركيا.. أحمد موسى: التغير المناخي يضرب دول العالم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن العالم يواجه الحرائق التي تضرب أوروبا، وعدد كبير من الدول، مشيرًا إلى أن الجرائر وتركيا واليونان والجزائر تشهد انتشار كبير للحرائق بشكل مخيف.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد أن الولايات الجزائرية تعاني من اشتعال كثيف للحرائق، مشيرًا إلى أن الرئيس الجزائري تحدث عن وفاة 25 شخصا من قوات الجيش أثناء عمليات إنقاذ أكثر من 100 مواطن.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن وزارة الدفاع الجزائرية أيضا تحدثت عن وفاة 18 شخصا من قوات الجيش، خلال عمليات الإنقاذ.

وتابع موسى أن الجزائر تفتح تحقيقات للوقوف على أسباب اشتعال 50 حريقا في نفس التوقيت، مضيفا أن وزير الداخلية الجزائري يقول بأن الحرائق كانت بفعل فاعل.

وأردف الإعلامي أحمد موسى أن المواطنين في الجزائر تركوا بيوتهم هربا من النيران التي تلتهم منازلهم، مشيرًا إلى أن الرئيس الجزائري يحاول التغلب على هذه الكارثة ومواجهتها بجميع أجهزة الدولة.

واستطرد موسى أن تركيا أيضا تواجه حرائق كبرى أسفرت عن 35 مليار دولار خسائر مبدئية على مدى عشرة أيام بسبب الحرائق، مشيرًا إلى أن المعارضة تشن حملة موسعة على الرئيس التركي، لفشل الحكومة في إخماد النيران منذ بدايتها.

وتابع الإعلامي أحمد موسى أن اليونان لا تستطيع إخماد الحرائق أولا بأول، وهناك خسائر كبرى نتيجة هذه الحرائق المستمرة منذ أسبوع، لافتا إلى أن بعض المناطق وضعت مراكب في الجزر، استعدادا لنقل السياح من أماكن الحرائق.

وأردف موسى أن هناك تحركات في روسيا لإخماد الحرائق المشتعلة، مشيرًا إلى أن التغير المناخي يؤثر على مختلف دول العالم.

اتجهت بعثة جهاز الإطفاء والدفاع المدني القبرصي إلى جزيرة إيفيا اليونانية اليوم "الثلاثاء" لمساعدة الفرق الموجودة هناك في مواصلة بذل الجهود للسيطرة على حرائق الغابات التي اندلعت في الجزيرة منذ الأسبوع الماضي.



وقالت المتحدثة باسم قوات الدفاع المدني القبرصية أوليفيا ميكايليدو - حسبما أوردت صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية - إن الطواقم مستعدة للمساعدة في التعامل مع حرائق الغابات المحتدمة في إيفيا.



واعتذر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في وقت سابق اليوم، بسبب إخفاق حكومته في احتواء حرائق الغابات التي دمرت مساحات شاسعة من الأراضي وأجبرت مئات الأشخاص على إخلاء منازلهم خلال الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يرأس ميتسوتاكيس اجتماعًا لمجلس الوزراء اليوم للإعلان عن إجراءات إغاثة محددة.