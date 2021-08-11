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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة ناعمة.. نادين نسيب نجيم تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

التقطت الفنانة نادين نسيب نجيم، مجموعة من الصور السيلفى لها، من آخر يوم تصوير مسلسل صالون زهرة، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، حيث ظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة؛ ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها والإعجاب بجمالها من خلال التعليقات.

 

إطلالة نادين نسيب نجيم

 

اختارت نادين نسيب نجيم الظهور بفستان كت باللون الأبيض ومنقوش بالورود وبقصة مميزة من منطقة الصدر، وهو ما أعطاها إطلالة جذابة وساحرة.
 

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 وتركت نادين نسيب نجيم، خصلات شعرها منسدلة على كتفيها وظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة وساحرة، وهو ما أبرز  من رقة وجمال إطلالتها.
 

 نادين نسيب نجيم


واختارت  نسيب نجيم من الماكياج؛ وضع الماسكرا والآي شادو الناعم، وهو ما أبرز جمال عينيها، مع وضع الكشمير كأحمر شفاه.
 
وأبرزت نادين نسيب نجيم إطالتها بارتداء الإكسسورات؛ حيث اختارت قلادات ناعمة باللون الذهبي، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وساحرة.


حياة نادين نسيب نجيم


ولدت نادين نسيب نجيم في 7 فبراير 1984، وهي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وتحمل لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية؛ نسبة لوالدتها.


مسيرة نادين نسيب نجيم


درست نادين نسيب نجيم إدارة الأعمال، ونالت إجازة من كلية إدارة الأعمال في لبنان، وبدأت في عرض الأزياء في سن السادسة عشرة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004، وكان ضمن تلفزيون الواقع في التلفزيون اللبناني الذي حدث لأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال لبنان، ولم يتكرر بعدها، وحصدت اللقب بعد فوزها على منافستها لاميتا فرنجية، تأهلت بعدها للمشاركة في الكثير من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه.

ودخلت نادين نسيب نجيم مجال التمثيل؛ عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل «خطوة حب» ليكون تجربتها التمثيلية الأولى، حيث حصلت على جائزة «الموريكس دور» لعام 2010، وشاركت بعدها في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بشكل سنوي، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية.

وتزوجت نادين نسيب نجيم من المهندس اللبناني ولاعب البوكر «هادي الأسمر» في 16 يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، ورزقت منه بولدين هما «هافن» عام 2013 و«جيوفاني» عام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت انفصالهما بشكل ودي.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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