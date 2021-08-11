شقيق ياسمين عبد العزيز يدعو لها بعد سفرها لاستكمال علاجها | شاهد

دعا الفنان وائل عبد العزيز ، بالشفاء لـ شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد ما غادرت مطار القاهرة الدولي بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية .

ونشر وائل عدة صور له معها وعلق “ ربنا يتمم شفاكي علي خير حبيبتي ويكفيكي شر الناس ”.

وغادرت مطار القاهرة الدولي، الفنانة ياسمين عبد العزيز ، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التى أجرتها في يوليو الماضي .

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الفنانة ياسمين عبدالعزيز وصلت إلى المطار بسيارة إسعاف مجهزة من أحد المستشفيات الخاصة ، وتم السماح للسيارة بدخول بوابة صالة 4 المعنية بالطيران الخاص، لنقلها على طائرة إسعاف خاصة.

وحسب المصادر الخاصة، تم نقلها بصحبة مرافقة للطائرة تحت إشراف إسعاف المطار برئاسة مؤمن عادل، وتوجهت الفنانة إلى جنيف لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات ومضاعفات عملية جراحة أجرتها فى 11 يوليو الماضي.

وحرص العاملون بصالة رقم 4 والمخصصة للطائرات الخاصة وكبار رجال الأعمال ، على الدعاء للفنانة قبل سفرها.

وأشارت المصادر إلي أن حالة الفنانة الصحية كانت مستقرة أثناء نقلها الي الطائرة.