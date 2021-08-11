المخرج مجدي الهواري يطمئن متابعيه وأصدقائه على حالته الصحية .. شاهد

طمأن المخرج مجدي الهواري، متابعيه وأصدقائه على حالة الصحية، ونشر تدوينة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكتب مجدى الهواري "الحمد لله طلع شوية إرهاق بس أشكر كل إللي سأل عني".

وعلق الفنانة عبير صبرى قائلة “ألف سلامه عليك”.

ويذكر أن وجه المخرج مجدي الهواري رسالة للفنانة حلا شيحة، بعد تصريحاتها الأخيرة المثيرة للجدل وتبرؤها من مشاهدها الرومانسية مع الفنان تامر حسني في كليب "بحبك"، مشيرةً إلى أن هذه التصريحات من الممكن أن تعرضها للمساءلة القانونية.



وكتب مجدي الهواري، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "‏ياحلا أنت عارفة أنا بحبك قد إيه !! على مستوى الفني والإنساني .. لكن أخطأتي الرهان هذه المرة . وبكره هفكرك ‎#حلا_شيحة"