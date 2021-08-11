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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعدام مشروبات وأغذية منتهية الصلاحية بشمال سيناء

إعدام مشروبات وأغذية
إعدام مشروبات وأغذية منتهية الصلاحية في أسواق سيناء

نفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في شمال سيناء ، حملة على الأسواق لمصادرة وإعدام  الأغذية والمشروبات منتهية الصلاحية والمجهولة بأسواق سيناء، بناء على تعليمات الإدارة العامة لمراقبة الأغذية ،ومدير مديرية  الشئون الصحية الدكتور طارق  محمد كامل  شوكة ،  بالمرور على أماكن تداول الأغذية والمحلات التجارية بالعريش  ..حيث تم إعدام 1050 لتر مشروبات وعصائر وأغذية منتهية الصلاحية بشمال سيناء.

المرور على الأسواق 

وقام  فريق مراقبة الاغذية بقيادة عرفات موسى مراقب عام الاغذية، ومحمود فراج مراقب أغذية المديرية، ومنصور الشبراوى مراقب أغذية ادارة العريش ، و حيدر كامل ، وإسلام عادل مفتشى الأغذية المكتب المركزى بالعريش بالمرور على الأسواق  وكانت نتائج الحملة كما يلي :

- تحرير  ١٢ محضر جنحة صحية للقرار ٩٧ ، و-تحرير ٢ محضر للقرار ٩٦ ، وأسفرت جهود اللجنة عن إعدام 1050 لتر مشروبات غازية وعصائر ، كما تم إعدام 16 لتر زيوت قلى ، وأعدم ٨ كيلو وجبات جاهزة 
وتستمر إدارة مراقبة الأغذية بشمال سيناء فى الزود عن صحة المواطنين بشمال سيناء.

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