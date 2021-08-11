عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انخفاض كبير.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-8 -2021

اسعار الذهب
اسعار الذهب

استعرض برنامج "صباح البلد " المُذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء 11-8-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 866 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 758 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 650 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6064 جنيها.

وفى سياق آخر، قال محمد زيدان خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات و التى دائما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

 

أسعار الذهب عالميا

أسعار الذهب خلال الساعات القادمة ستشهد تغيرات على المستوى العالمي والمحلي، وذلك مع ظهور نتائج اجتماع ومحضر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

اسعار الذهب اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم في مصر عيار 18 الذهب عالميا عيار 24

ترشيحاتنا

إنجاز تاريخي..ميدو يتحدث عن فوز الزمالك امام الاتحاد ويكشف سر الانتصار

أمطار رعدية ورياح نشطة.. تحذير من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم

إسرائيل تحاول منع "مصيبة" تضعها أمامها إدارة بايدن

شعراوى: توجيهات رئاسية بتوفير الأراضى لمشوعات حياة كريمة قبل نهاية أغسطس

صفقة ميسي ترفع قيمة سان جيرمان 20%

بعد زيارته للمدينة.. الرئيس الأفغاني يؤكد على ضرورة الدفاع عن مزار شريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صاحبة ذهب طوكيو.. فريال أشرف تفضح سوء تخطيط اللجنة الأولمبية المصرية |مستند

ينتشر في الأعضاء التناسلية.. هاني الناظر يحذر من انتشار فيروس الهربس..اعرف السبب

هل يعود مؤمن زكريا للملاعب؟.. أول طبيب معالج له يفجر مفاجأة.. فيديو

39 دولة تواجه خطر الاختفاء من العالم بسبب المناخ

متفوقا على أندية أوروبية.. الأهلي يحتل المركز الـ26 عالميا

هل النظر إلى النساء يبطل الوضوء؟ رد مفاجئ من مستشار المفتي

أحمد عيد عبدالملك: الفرقة اللى هتكسب الزمالك هنأكلها عند البرنس ونجيبلها بسبوسة

قبل عقد قرانها على شقيقه.. رامي عاشور يوجه رسالة لـ نيللي كريم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

بعثة منتخب اليد تصل مطار القاهرة بعد أداء مبهر في أولمبياد طوكيو

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. رنيم: أمي حاولت دهسي علشان عايزة أخلع الحجاب

سببها عمل إجرامي .. إندلاع حرائق ضخمة فى عدة ولايات جزائرية

لم يتمالك نفسه .. وفاة أب بعد دقائق من رحيل نجليه

سقط على رأسه وفقد الوعى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

اﻟﻤﺰﻳﺪ