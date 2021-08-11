عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من دوري مستقبل وطن في الإسكندرية

انطلاق دوري مستقبل
انطلاق دوري مستقبل وطن بالإسكندرية

انطلقت فعاليات افتتاح دوري مستقبل وطن لكرة القدم الخماسية للموسم الثالث، تحت شعار "خلي موهبتك تتكلم" بمحافظة الإسكندرية، تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، حيث بدأت منافسات الدوري في خمسة أقسام، هي الرمل أول والرمل ثان، والعامرية أول والعامرية ثان وبرج العرب.


وقال النائب رزق راغب ضيف الله، إن دوري مستقبل وطن يستهدف توفير الفرصة لعدد كبير من الشباب على مستوى الإسكندرية من سن 18 عاما حتى 35، من أجل اكتشاف المواهب والتي لم تكتشف بعد، حيث يعد الدوري فرصة ذهبية لتحقيق حلم الشباب الذين يمتلكون موهبة حقيقية في كرة القدم، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

 

اقرأ أيضًا:

بـ 5 جنيهات مصيف الشعب.. كرسي وشمسية في الشواطئ العامة بالإسكندرية ..شاهد
 

وأشار المهندس محمد فتح الباب القائم بأعمال أمين التنظيم إلى إجراء قرعة جميع الوحدات الحزبية والأقسام، مضيفًا أن نظام الدوري على 4 مراحل؛ الأول سيكون مسئولية تنفيذه من جانب أمانة الوحدة الحزبية وأمانة الشياخة، ليكون الافتتاح من 10 أغسطس حتى الختام في 15 أغسطس، والثاني من أمانة المركز ليكون الافتتاح في 16 أغسطس حتى الأول من سبتمبر، والثالث مسئولية تنفيذه من أمانة المحافظة بافتتاح في 5 سبتمبر حتى 20 سبتمبر.


وأضاف فتح الباب أن شروط البطولة تتضمن أن يشكل كل فريق مشارك بالدوري، من 8 لاعبين "5 أساسي و3 احتياطي"، في المرحلة العمرية ما بين 18 حتى 35 عاما، مع السماح بمشاركة 2 من اللاعبين يتجاوز سنهم 35 عاما، ويتولى كل فريق مدير فني ومدير إداري، في المرحلة العمرية فوق 18 عاما وأقل من 40 عاما.


ويجب على الراغبين في المشاركة في الدوري، ملء استمارة الفريق الخاصة بالبطولة، وكذلك ملء استمارة اللاعبين لكل لاعب بالفريق الخاصة بالبطولة، ملحق بها صورة بطاقة الرقم القومي، على أن يكون كل اللاعبين من أبناء نفس المركز أو القسم أو الحي للمشاركة في المستوى الأول والثاني للدوري.


وقد عقدت أمانة شباب حزب مستقبل وطن في الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد مسعد، أمين شباب المحافظة، اجتماعًا تحضيريًا لمناقشة الجوانب التنظيمية لانطلاق دوري مستقبل وطن بالمحافظة، وذلك تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة.


وخلال الاجتماع، شدد الدكتور محمد مسعد على ضرورة التنظيم الجيد لدوري مستقبل وطن في نسخته الثالثة، وخروج الدوري بأفضل صورة ممكنة، في ظل الدعم اللامحدود من قيادات الحزب لإنجاح هذه التجربة الفريدة.


وأكد مسعد أن الدوري يستهدف فئة الشباب بالتحديد باعتبارهم المحرك الرئيسي لعجلة التنمية ومشروع المستقبل وعجلة الدفع الأولى للدولة المصرية على مختلف المجالات.


يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب (مستقبل وطن) بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية؛ لتقديم الخدمات للشباب واكتشاف مواهبهم وتحقيق حلمهم، وفي إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعمة لتنظيم الدورات الرياضية لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة لاكتشاف الموهوبين وللحفاظ على الصحة العامة لتحقيق التقدم والبناء.

الاسكندرية محافظة الاسكندرية اكتشاف المواهب المهندس اشرف رشاد مستقبل وطن بالإسكندرية الشواطئ العامة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق اخبار الاسكندرية اخبار المحافظات أخبار محافظة الإسكندرية

موضوعات متعلقة

80 كم لـ الملاكي| اِعرف السرعات المقررة على طرق الإسكندرية ومطروح والسلوم

لغز مارسيليو .. كيف يخطط إيهاب جلال لاصطياد الأهلي بموقعة الإسكندرية

حافلة الزمالك تصل استاد الإسكندرية لمواجهة الاتحاد في الدوري

ترشيحاتنا

تقرير صادم.. ارتفاع كبير في حالات الانتحار بصفوف الشرطة الأمريكية

الأهلي يفتتح التسجيل أمام الإسماعيلي بهدف لـ محمد شريف

30 دقيقة.. الأهلي يتقدم بهدف والإسماعيلي يتراجع

للطبيب والمريض.. الحبس والغرامة عقوبة التحايل على القانون للحصول على تأمين صحي

إصابة الفنانة بشرى بفيروس كورونا

لماذا نصوم عاشوراء .. وهل صامه العرب واليهود قبل الإسلام؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كهربا يغادر الملعب قبل لحظات من انطلاق مباراة الإسماعيلي

ميدو يعلن مفاجأة بشأن وادى دجلة تقلب موازين الهبوط فى الدوري المصري

بشرى سارة عن منتخب اليد .. وسر عدم التتويج ببرونزية أولمبياد طوكيو

أحمد مرتضي منصور يفجر مفاجأة عن عقد محمد عبد الشافي.. تفاصيل

ارتفاع درجة الحرارة.. ضربة موجعة للأهلي قبل انطلاق مباراة الإسماعيلي

عمرها 4 شهور.. هتك عرض طفلة بامبرز جديدة وإصابتها بنزيف في الجيزة

اغتصاب جماعي وجرائم حرب.. العفو الدولية تفضح ممارسات قوات آبي أحمد

مصدر أمنى يكشف حقيقة محاولة انتحار عدد من نزلاء سجن العقرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

طريقة عمل شوربة خضار بالفراخ .. 6 وصفات مختلفة أبرزها بالشعرية

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

فيديو

فيديو جراف.. البنجر .. يقي من السرطان ويخفض ضغط الدم

لاستكمال رحلة العلاج .. كواليس سفر ياسمين عبد العزيز إلى الخارج

فيديوجراف .. إيقاف وإلغاء التصريح|لفظ خارج لـ عمر كمال يسبب له أزمة

فيديو جراف.. الهربس البسيط .. يصيب الأطفال حديثي الولادة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كورونا» والحق فى دعاوى ضد مرتكبيها!

المستشار محمد البياع يكتب: الأعمال والقانون

نهى حمدى تكتب: من البكينى إلى البوركينى

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ