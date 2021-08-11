انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من دوري مستقبل وطن في الإسكندرية

انطلقت فعاليات افتتاح دوري مستقبل وطن لكرة القدم الخماسية للموسم الثالث، تحت شعار "خلي موهبتك تتكلم" بمحافظة الإسكندرية، تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، حيث بدأت منافسات الدوري في خمسة أقسام، هي الرمل أول والرمل ثان، والعامرية أول والعامرية ثان وبرج العرب.



وقال النائب رزق راغب ضيف الله، إن دوري مستقبل وطن يستهدف توفير الفرصة لعدد كبير من الشباب على مستوى الإسكندرية من سن 18 عاما حتى 35، من أجل اكتشاف المواهب والتي لم تكتشف بعد، حيث يعد الدوري فرصة ذهبية لتحقيق حلم الشباب الذين يمتلكون موهبة حقيقية في كرة القدم، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

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وأشار المهندس محمد فتح الباب القائم بأعمال أمين التنظيم إلى إجراء قرعة جميع الوحدات الحزبية والأقسام، مضيفًا أن نظام الدوري على 4 مراحل؛ الأول سيكون مسئولية تنفيذه من جانب أمانة الوحدة الحزبية وأمانة الشياخة، ليكون الافتتاح من 10 أغسطس حتى الختام في 15 أغسطس، والثاني من أمانة المركز ليكون الافتتاح في 16 أغسطس حتى الأول من سبتمبر، والثالث مسئولية تنفيذه من أمانة المحافظة بافتتاح في 5 سبتمبر حتى 20 سبتمبر.



وأضاف فتح الباب أن شروط البطولة تتضمن أن يشكل كل فريق مشارك بالدوري، من 8 لاعبين "5 أساسي و3 احتياطي"، في المرحلة العمرية ما بين 18 حتى 35 عاما، مع السماح بمشاركة 2 من اللاعبين يتجاوز سنهم 35 عاما، ويتولى كل فريق مدير فني ومدير إداري، في المرحلة العمرية فوق 18 عاما وأقل من 40 عاما.



ويجب على الراغبين في المشاركة في الدوري، ملء استمارة الفريق الخاصة بالبطولة، وكذلك ملء استمارة اللاعبين لكل لاعب بالفريق الخاصة بالبطولة، ملحق بها صورة بطاقة الرقم القومي، على أن يكون كل اللاعبين من أبناء نفس المركز أو القسم أو الحي للمشاركة في المستوى الأول والثاني للدوري.



وقد عقدت أمانة شباب حزب مستقبل وطن في الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد مسعد، أمين شباب المحافظة، اجتماعًا تحضيريًا لمناقشة الجوانب التنظيمية لانطلاق دوري مستقبل وطن بالمحافظة، وذلك تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة.



وخلال الاجتماع، شدد الدكتور محمد مسعد على ضرورة التنظيم الجيد لدوري مستقبل وطن في نسخته الثالثة، وخروج الدوري بأفضل صورة ممكنة، في ظل الدعم اللامحدود من قيادات الحزب لإنجاح هذه التجربة الفريدة.



وأكد مسعد أن الدوري يستهدف فئة الشباب بالتحديد باعتبارهم المحرك الرئيسي لعجلة التنمية ومشروع المستقبل وعجلة الدفع الأولى للدولة المصرية على مختلف المجالات.



يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب (مستقبل وطن) بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية؛ لتقديم الخدمات للشباب واكتشاف مواهبهم وتحقيق حلمهم، وفي إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعمة لتنظيم الدورات الرياضية لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة لاكتشاف الموهوبين وللحفاظ على الصحة العامة لتحقيق التقدم والبناء.