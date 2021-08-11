أخبار الحوادث .. الأمن يضبط المتهمين بذبح الحمير بالمنوفية .. الداخلية تقر سرعات جديدة على الطرق .. حقيقة انتحار نزلاء بسجن العقرب

نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصة بالحوادث والقضايا خلال الساعات الماضية وجاءت كالتالى:



بالأسماء .. إدراج 68 شخصًا على قوائم الكيانات الإرهابية

نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة "الدائرة 10 جنوب" المشكلة فى غرفة المشورة برئاسة المستشار مدبولى حلمى كساب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وهيثم محمود عبد الرحيم.

34 دابة نافقة و2 مسلوختان.. ضبط شخصين يذبحان الحمير بالمنوفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) بشأن عثور أهالى إحدى قرى مركز الباجور بالمنوفية على (38 دابة) نافقة وبعضها منزوع الجلد .

مصدر أمنى يكشف حقيقة محاولة انتحار عدد من نزلاء سجن العقرب

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن إضراب عدد كبير من نزلاء سجن العقرب، بالإضافة إلى عدد من محاولات الإنتحار بين النزلاء بسبب التضييق المتواصل ومنع الزيارات.

بسبب خلاف على عقار.. مباشرة التحقيقات في واقعة وفاة «مروان» بمنطقة عين شمس

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة وفاة «مروان» بمنطقة عين شمس.

80 كم لـ الملاكي| اِعرف السرعات المقررة على طرق الإسكندرية ومطروح والسلوم

نشرت الجريدة الرسمية للدولة قرار وزارة الداخلية رقم 1437 لسنة 2021 بشأن تعديل المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613سنة 2008، وحدد القرار السرعات المقررة على عدة طرق.