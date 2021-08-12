بعد تعادل الأهلي مع الإسماعيلي.. أحمد عيد عبدالملك: الدوري بين أقدام لاعبي الزمالك

علق احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق على تعادل النادي الاهلي امام الإسماعيلي والذي اتاح للزمالك تصدر ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين .



وغرد أحمد عيد عبد الملك عبر تويتر قائلا "‏الدوري بين اقدام لاعبي الزمالك شدو حيلكو ٥ ماتشات بطولة "









وسقط الأهلي فى فخ التعادل أمام الإسماعيلي بهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب برج العرب فى الجولة الـ29 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتا



وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 22 عن طريق محمد شريف من متابعة جيده داخل منطقة الجزاء.

وأدرك الإسماعيلي التعادل فى الدقيقة 66 عن طريق فخر الدين بن يوسف من رأسية متقنة داخل منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الاهلي الي النقطة 65 محتلا المركز الثاني ، بينما ارتفع رصيد الاسماعيلي الي النقطة 34 فى المركز الثاني عشر .







1- الزمالك 67 نقطة.

2- الأهلي 65 نقطة.

3- المصري البورسعيدي 46 نقطة.

4- بيراميدز 43 نقطة.

5- سموحة 41 نقطة.

6- الاتحاد السكندري 41 نقطة.

7- إنبي 39 نقطة.

8- طلائع الجيش 38 نقطة.

9- الجونة 37 نقطة.

10- مصر للمقاصة 37 نقطة.

11- سيراميكا كليوباترا 36 نقطة.

12- الاسماعيلي 34 نقطة.

13- غزل المحلة 33 نقطة.

14- المقاولون العرب 29 نقطة.

15- البنك الأهلي 28 نقطة.

16- أسوان 26 نقطة.

17- وادي دجلة 24 نقطة.

18- الإنتاج الحربي 20 نقطة.



