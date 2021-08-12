نجل المهندس حسب الله الكفراوي: نشكر الرئيس السيسي على إطلاق اسم أبي على محور جديد

علق الدكتور عبد العزيز حسب الله الكفراوي، نجل المهندس حسب الله الكفراوي، على تكريم الرئيس السيسي للعديد من الأبطال العظماء المصريين من خلال إطلاق أسمائهم على عدد من الكباري الجُدد، مثل: الفنان الراحل سمير غانم، والمهندس حسب الله الكفراوي، وعمر سليمان، قائلاً: "دول ناس أفنوا حياتهم".

وأضاف عبدد العزيز حسب الله الكفراوي في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن التوجيه الرئاسي هو بمثابة تحفيز لكل مواطن من أجل أن يضحى بنفسه لخدمة وطنه بمنتهى الإخلاص حتى ينال التكريم.

وتابع نجل المهندس حسب الله الكفراوي قائلاً: " التكريم ده لناس ضحت بحياتها، وفي حقيقة الأمر هم أبطال ... ونشكر الرئيس السيسي على إطلاق اسم أبي على محور جديد".

وأردف عبد العزيز حسب الله الكفراوي قائلاً: "أتذكر إن قبل ثورة 30 يونيون كنت بقول لوالدي يا بابا متدخلش في السياسة قالي يابني أنا عديت الـ 80 سنة ومش منتظر أعيش أكتر من كده، أنا طول عمري في ميادين والكلام ده متخافش عليا".

وأستطرد نجل المهندس حسب الله الكفراوي قائلاً: "الحمدلله أني عيشت لهذا اليوم حتى أرى هذا التكريم، وده درس لينا وللأجيال الجديدة".

ووجه عبد العزيز حسب الله الكفراوي رسالة لـ شباب مصر قائلاً: "يا شباب مصر متخافوش على بلدكم ، وحبوا بلدكم وضحوا بعمركم من أجل وطنكوا، عشان مصر تستحق الكثير مننا".