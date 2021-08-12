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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب التغير المناخي.. حرائق الغابات تخرج عن السيطرة في اليونان

حرائق الغابات
حرائق الغابات

اندلعت حرائق الغابات مرة أخرى بشكل خارج عن نطاق السيطرة في شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية في ظل جبهة نيران لحوالي 10 كيلومترات بالقرب من بلدية جورتينيا. 

وذكرت وسائل إعلام يونانية أنه تم إرسال رسائل نصية إلى سكان حوالى 19 قرية تدعوهم إلى إخلاء المنطقة. 

واشتعلت النيران في المنازل بقرية بيريس على الجانب الغربي من بيلوبونيز. وحاولت طواقم الطوارئ لإنشاء حاجز لمنع النيران من الانتشار بشكل أكبر نحو منطقة إيليا.


وصعبت الرياح على رجال الإطفاء احتواء الحرائق رغم المساعدات الدولية. وظلت حرائق الغابات مستعرة في جزيرة وابية اليونانية لليوم التاسع على التوالي. 

وهناك آمال أن يتحسن الوضع في ثاني أكبر جزيرة باليونان، بعدما بدأت الحرائق تخمد ببساطة لأنه لم يتبق شيء ليحترق. بالإضافة لذلك، فإنه نظرا لأن معظم حرائق الغابات في أماكن أخرى باليونان تمت السيطرة عليها، يمكن لمزيد من رجال الإطفاء الآن تركيز جهودهم على وابية.

 وقدر المعهد الجيولوجي لجامعة أثينا أن 90 ألف هكتار من الأراضي احترق في البلاد هذا الصيف حتى الآن. وفي الوقت ذاته، أعلنت الحكومة اليونانية أنها سوف تدعم إعادة بناء المنازل التي دمرتها الحرائق بقيمة 150 ألف يورو (175 ألفا و500 دولار) لكل منزل. 

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إن المواطنين الذين أضيروا من الحرائق يمكنهم استيفاء نموذج مخصص لهذا الغرض عبر الإنترنت اعتبارا من يوم 18 أغسطس، وسوف يتلقون الدفعة الأولى من التعويض بقيمة تتراوح ما بين 500 و20 ألف يورو في غضون أيام قبل مراجعة الطلب بالتفصيل.

 وسوف تحصل الشركات والمزارعون على دعم مالي أيضا، بينما سيتلقى المشردون الذين لا يجدون مأوى دعما بقيمة 500 يورو شهريا لاستئجار مساكن لحين إعادة بناء منازلهم.

الغابات حرائق السيطرة بيلوبونيز جورتينيا

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