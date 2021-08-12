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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار تهمك.. سعر الذهب والعملات اليوم.. تعرف على المخاطبين المطبق عليهم الفصل بغير الطريق التأديبي

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخدمية نرصد أبرزها فى القرير التالي.. 

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 12 أغسطس 2021
يبحث المسلمون عن مواعيد ومواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 12 أغسطس 2021، 4 محرم 1442 هجرية.

سعر الذهب اليوم الخميس 12 -8- 2021
ينشر موقع “صدى البلد” سعر الذهب اليوم الخميس 12 -8 2021، في ختام التعاملات بمحلات الصاغة بدون مصنعية، التي جاءت على النحو الآتي:

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 12-8-2021
ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الخميس 12-8 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.


وفقا للقانون.. تعرف على المخاطبون المطبق عليهم الفصل بغير الطريق التأديبي
صدق الرئيس السيسي على  القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وبذلك دخل هذا القانون حيز التنفيذ ليطبق على الفئات التي حددها القانون.


تعرف على السرعات الجديدة على طريق "إسكندرية مطروح السلوم"
أعلنت وزارة الداخلية المصرية متمثلة في الإدارة العامة للمرور عن تعديلات في السرعات المقررة على بعض الطرق بسبب كثرة الحوادث على أن تكون تعديلات السرعات في الصيف فقط.

 

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