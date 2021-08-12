تباطؤ زيادات مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في يوليو

تباطأت الزيادات في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في يوليو تموز، لكن التضخم بشكل عام ظل عند مرتفعات غير مسبوقة وسط استمرار اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة الطلب على الخدمات المرتبطة بالسفر مع انتعاش النشاط الاقتصادي.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.5 بالمئة الشهر الماضي بعد صعوده 0.9 بالمئة في يونيو

وفي الاثني عشر شهرا حتى يوليو تموز، تقدم مؤشر أسعار المستهلكين 5.4 بالمئة. وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة بعد أن زاد 0.9 بالمئة في يونيو.

وارتفع ما يُعرف بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 4.3 بالمئة على أساس سنوي بعد أن زاد 4.5 بالمئة في يونيو.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي 0.5 بالمئة وأن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.4 بالمئة.