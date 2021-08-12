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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق مبادرة اعرف مشروعك بغرب الأقصر

صدى البلد

انطلقت  مبادرة "اعرف مشروعك" لأول مرة بمحافظة الأقصر بمركز ومدينة القرنة لتعريف المواطنين بمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الجاري تنفيذها والمخطط تنفيذها مستقبلا لخدمة قري مركز ومدينة القرنة.

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وأوضحت المهندسة رقية حماد، أن المشروع يخدم ١٤٥٠٠٠ مواطن بتكلفة تقديرية تبلغ مليار جنيه ، حيث إنه جار تنفيذ عدد ٦ مشروعات بقري الضبعية والاقالتة والبعيرات والطارف والقبلي قامولا ونجع البركة "قرية القبلي قامولا ونجع البركة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بتكلفة ١٦٠ مليون جنيه.


وأضافت أنه من المقرر تنفيذ باقي القري والتوابع تباعا، ومخطط صرف جميع القري وتوابعها علي محطة معالجة صرف صحي توسعات الطارف والرواجح والتي تم تسليمها للشركة المنفذة وأخذ الجسات التأكيدية وجار نهو التصميمات للبدء في التنفيذ ، حيث إن محطة المعالجة الحالية بطاقة ٦٠٠٠م٣/يوم وسيتم إنشاء التوسعات للمعالجة بطاقة ٢٦٠٠٠/٣٨٠٠٠م٣/يوم علي مساحة ٢٨٠ فدان .


عقدت الندوة بحضور والعميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة الأقصر - الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس عبدالله درديري، والمهندس محمود صادق مسئول تنفيذي "حياة كريمة".

 

يأتى ذلك تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، والعميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنه، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة الأقصر - الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، 

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انطلاق مبادرة اعرف مشروعك الأقصر حياة كريمة مشروعك غرب الاقصر القرنة مدينة الأقصر

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