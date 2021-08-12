انطلاق مبادرة اعرف مشروعك بغرب الأقصر

انطلقت مبادرة "اعرف مشروعك" لأول مرة بمحافظة الأقصر بمركز ومدينة القرنة لتعريف المواطنين بمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الجاري تنفيذها والمخطط تنفيذها مستقبلا لخدمة قري مركز ومدينة القرنة.
وأوضحت المهندسة رقية حماد، أن المشروع يخدم ١٤٥٠٠٠ مواطن بتكلفة تقديرية تبلغ مليار جنيه ، حيث إنه جار تنفيذ عدد ٦ مشروعات بقري الضبعية والاقالتة والبعيرات والطارف والقبلي قامولا ونجع البركة "قرية القبلي قامولا ونجع البركة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بتكلفة ١٦٠ مليون جنيه.
وأضافت أنه من المقرر تنفيذ باقي القري والتوابع تباعا، ومخطط صرف جميع القري وتوابعها علي محطة معالجة صرف صحي توسعات الطارف والرواجح والتي تم تسليمها للشركة المنفذة وأخذ الجسات التأكيدية وجار نهو التصميمات للبدء في التنفيذ ، حيث إن محطة المعالجة الحالية بطاقة ٦٠٠٠م٣/يوم وسيتم إنشاء التوسعات للمعالجة بطاقة ٢٦٠٠٠/٣٨٠٠٠م٣/يوم علي مساحة ٢٨٠ فدان .
عقدت الندوة بحضور والعميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة الأقصر - الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس عبدالله درديري، والمهندس محمود صادق مسئول تنفيذي "حياة كريمة".
يأتى ذلك تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، والعميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنه، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة الأقصر - الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى،