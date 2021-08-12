عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

6 فوائد صحية للشاي الأخضر لم تسمع بها من قبل

الشاى
الشاى

هناك فوائد صحية غير متوقعة لتناول كوب من الشاى  الأخضر لصحتك، فيساعد كوب من الشاى الأخضر على محاربة السرطان والحفاظ على صحة القلب وتهدئة التهاب المفاصل، إليك فوائد لا تعرفيها لتناول كوب من الشاى الأخضر لصحتك وفقا لموقع readersdigest
 

 

1- منع العديد من السرطانات


لا تزال الأبحاث حول فوائد الشاي الأخضر والوقاية من السرطان في مراحلها المبكرة، ويعتقد الباحثون أن مادة البوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر تساعد في قتل الخلايا السرطانية ووقف تطورها، وهو دور مهم في منع السرطانات المختلفة.

في دراسة أجريت على 472 امرأة مصابة بسرطان الثدي، كانت النساء اللاتي شربن الشاي الأخضر أكثر معاناة من أقل انتشارا للمرض.

 ووجد الباحثون أيضًا أن النساء في المراحل المبكرة من سرطان الثدي اللائي شربن خمسة أكواب على الأقل من الشاي الأخضر يوميًا أثناء تشخيصهم كن أقل عرضة لتكرار المرض بعد الانتهاء من العلاج.

لن تتوقع .. الشاي الأخضر يحميك من الإصابة بهذه الأمراض

المشروب الذهبي .. كوب من الشاي الأحمر يطيل العمر


2- صحة القلب
 

يحتوي الشاي الأخضر على كميات كبيرة من مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة التي تحمي من أمراض القلب عن طريق إبطاء تكسير الكوليسترول الضار، ومنع تجلط الدم، وتحسين وظائف الأوعية الدموية.

 تشمل فوائد الشاي الأخضر أيضًا الارتباطات بانخفاض الكوليسترول وانخفاض معدلات انسداد الشرايين.

 الأشخاص الذين يشربون فنجانًا أو كوبين يوميًا تقل لديهم مخاطر الإصابة بتضييق الشرايين بنسبة 46٪. إن زيادة ذلك إلى ثلاثة أكواب في اليوم يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 43 في المائة والوفاة من نوبة قلبية بنسبة 70 في المائة. 


3- تهدئة التهاب المفاصل


لتقليل الأوجاع والآلام، حاول أن تشرب أربعة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا فيحتوي الشاي على الكيرسيتين، وهو مركب كيميائي يعمل كمضاد قوي للالتهابات ومضاد للأكسدة. 

في دراسة حديثة أجريت في جامعة كيس ويسترن ريزيرف، أعطى الباحثون الفئران ما يعادل أربعة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا ، ثم أعطوها مادة تؤدي عادةً إلى التهاب المفاصل الروماتويدي. 

كانت الفئران التي تشرب الشاي أقل عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل من الفئران التي شربت الماء. وفقًا لدراسة أيوا لصحة المرأة، فإن النساء اللائي شربن أكثر من ثلاثة أكواب من الشاي يوميًا كن أقل عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي بنسبة 60 في المائة مقارنة بمن لا يشربن الشاي. 


4- التخلص من حب الشباب


 مضادات الميكروبات ومضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر تزيل ما يقرب من ثلثي البثور من الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب الخفيف إلى المتوسط ​​عند استخدامها مرتين يوميًا لمدة ستة أسابيع. 

للاستفادة، اصنع كوبًا من الشاي الأخضر، اتركه يبرد، واستخدمه كغسول للوجه، أو ضع كيس الشاي مباشرة على الجلد.

موضوعات متعلقة

خبيرة تغذية: الشاي والقهوة المثلجان يغنيان عن العصائر الأخرى

مشروبات غير متوقعة تحمى من كورونا أبرزها الشاي الأسود

ترشيحاتنا

الرئيس الإسرائيلي يوجه دعوة لملك المغرب لزيارة تل أبيب

محافظ بني سويف: وجود شباب في مجلس النواب مشروع دولة وليس تجربة

مجدي الجلاد: لست ممنوعًا من الظهور.. ودخلت التليفزيون من عالم الصحافة

فيديوجراف.. بلاغ ضدها.. تصريحات مثيرة لعارضة الأزياء سلمى الشيمي

سارع بالشراء.. رئيس شعبة الذهب يكشف حقيقة انخفاض الأسعار

انتظرونا السبت.. مدرب الإسماعيلى لـ صدى البلد: الحديث عن "تفويت" المباراة لـ الزمالك عيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"الصحة" تعلن موعد وصول شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا

عمر ربيع ياسين يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

رعب في برج الجمالية.. ما السر وراء وضع سور على برج الاتصالات؟

سلخانة تعذيب على يد زوج.. حلق شعر زوجته بالمطواة وأجبر أبناءه على التسول

صدمة للزمالك| عرض مُغرٍ من الدحيل لضم بن شرقي على طريقة ساسي

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. الإعلان عن الأوائل خلال ساعات

حال خسارة الدوري .. شوبير يكشف صدام مرتقب بين الأهلى واتحاد الكرة

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

طريقة عمل شوربة خضار بالفراخ .. 6 وصفات مختلفة أبرزها بالشعرية

فيديو

فيديوجراف.. يسبب نزيفًا بالجسد .. ظهور فيروس ماربورج في غينيا

عمرو دياب يرقص فى حفل زفاف نيللى كريم.. فيديو

فيديو جراف| التوك توك كلمة السر.. العثور على جثة طفل مذبوحا

اختفاء الجمال الثلاثة عن أعين المشركين .. معجزات في هجرة النبي

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

عبد المعطى أحمد يكتب: «كورونا» والحق فى دعاوى ضد مرتكبيها!

المستشار محمد البياع يكتب: الأعمال والقانون

نهى حمدى تكتب: من البكينى إلى البوركينى

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

اﻟﻤﺰﻳﺪ