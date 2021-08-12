6 فوائد صحية للشاي الأخضر لم تسمع بها من قبل

هناك فوائد صحية غير متوقعة لتناول كوب من الشاى الأخضر لصحتك، فيساعد كوب من الشاى الأخضر على محاربة السرطان والحفاظ على صحة القلب وتهدئة التهاب المفاصل، إليك فوائد لا تعرفيها لتناول كوب من الشاى الأخضر لصحتك وفقا لموقع readersdigest



1- منع العديد من السرطانات



لا تزال الأبحاث حول فوائد الشاي الأخضر والوقاية من السرطان في مراحلها المبكرة، ويعتقد الباحثون أن مادة البوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر تساعد في قتل الخلايا السرطانية ووقف تطورها، وهو دور مهم في منع السرطانات المختلفة.

في دراسة أجريت على 472 امرأة مصابة بسرطان الثدي، كانت النساء اللاتي شربن الشاي الأخضر أكثر معاناة من أقل انتشارا للمرض.

ووجد الباحثون أيضًا أن النساء في المراحل المبكرة من سرطان الثدي اللائي شربن خمسة أكواب على الأقل من الشاي الأخضر يوميًا أثناء تشخيصهم كن أقل عرضة لتكرار المرض بعد الانتهاء من العلاج.



2- صحة القلب



يحتوي الشاي الأخضر على كميات كبيرة من مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة التي تحمي من أمراض القلب عن طريق إبطاء تكسير الكوليسترول الضار، ومنع تجلط الدم، وتحسين وظائف الأوعية الدموية.

تشمل فوائد الشاي الأخضر أيضًا الارتباطات بانخفاض الكوليسترول وانخفاض معدلات انسداد الشرايين.

الأشخاص الذين يشربون فنجانًا أو كوبين يوميًا تقل لديهم مخاطر الإصابة بتضييق الشرايين بنسبة 46٪. إن زيادة ذلك إلى ثلاثة أكواب في اليوم يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 43 في المائة والوفاة من نوبة قلبية بنسبة 70 في المائة.



3- تهدئة التهاب المفاصل



لتقليل الأوجاع والآلام، حاول أن تشرب أربعة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا فيحتوي الشاي على الكيرسيتين، وهو مركب كيميائي يعمل كمضاد قوي للالتهابات ومضاد للأكسدة.

في دراسة حديثة أجريت في جامعة كيس ويسترن ريزيرف، أعطى الباحثون الفئران ما يعادل أربعة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا ، ثم أعطوها مادة تؤدي عادةً إلى التهاب المفاصل الروماتويدي.

كانت الفئران التي تشرب الشاي أقل عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل من الفئران التي شربت الماء. وفقًا لدراسة أيوا لصحة المرأة، فإن النساء اللائي شربن أكثر من ثلاثة أكواب من الشاي يوميًا كن أقل عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي بنسبة 60 في المائة مقارنة بمن لا يشربن الشاي.



4- التخلص من حب الشباب



مضادات الميكروبات ومضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر تزيل ما يقرب من ثلثي البثور من الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب الخفيف إلى المتوسط ​​عند استخدامها مرتين يوميًا لمدة ستة أسابيع.

للاستفادة، اصنع كوبًا من الشاي الأخضر، اتركه يبرد، واستخدمه كغسول للوجه، أو ضع كيس الشاي مباشرة على الجلد.