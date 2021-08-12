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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. آليات قبول أبناء المقيمين بالمدارس بشكل غير نظامي

قبول أبناء المقيمين
قبول أبناء المقيمين بالمدارس بشكل غير نظامي

أمرت وزارة التعليم السعودية، إدارات التعليم والمدارس، بقبول أبناء المقيمين بالمملكة بشكل غير نظامي، وتمكينهم من الدراسة خلال العام الدراسي المقبل.

وحسب صحيفة "الوطن" السعودية، جاء ذلك خلال بيان لنائب وزير التعليم المكلف، الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، أصدره إلى مديري التعليم.

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وأشار في سياقه إلى خطاب وزير الداخلية المتضمن اعتماد آلية تنفيذ الأمر السامي رقم «828» بشأن استقبال وزارة التعليم أبناء المقيمين في المملكة بشكل غير نظامي.

ووفقًا للصحيفة السعودية، تعتمد آلية القبول على النحو التالي: أن تسلم إدارة المدرسة «الاستمارة المرفقة» لولي الأمر، لتعبئة بيانات الطالب، ثم يراجع ولي الأمر إمارة المنطقة، لاستكمال البيانات والتصديق على الاستمارة

وبعد ذلك تعاد الاستمارة لإدارة المدرسة، لتمكين الطالب من الدراسة، ثم يتم تزويد وكالة التعليم العام بإحصائية شهرية لأعداد المقبولين في جميع المراحل.

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