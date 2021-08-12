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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع المانجا.. أسعار الخضار والفاكهة بسوق الجملة بأكتوبر.. فيديو

أسعار الخضار والفاكهة
أسعار الخضار والفاكهة بسوق الجملة

ركود مع إنخفاض بعض أسعار الخضار وزيادة بعض أسعار الفاكهة، داخل سوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر في هذا الأسبوع، مما زاد من قلق التجار داخل السوق.

 

ورصدت عدسة "صدي البلد" أسعار كل من الخضار والفاكهة داخل سوق الجملة بأكتوبر، وعلق التجار علي ارتفاع سعر المانجا بنسبة كبيرة هذا الموسم بسبب قلة المحصول.
 

في البداية قال محمد أشرف، أحد تجار الفاكهة بسوق الجملة، أن سعر المانجا ارتفع بنسبة كبيرة هذا الموسم عن كل عام، وذلك بسبب قلة الانتاج، والذي يرجع الي العامل المناخي الذي اثر علي المحصول وانتجه بنسبة قليلة.

 

وأوضح محمد أن سعر المانجا الزبدية يبدأ من ١٦ جنيهًا إلي ٢٠ جنيهًا، وسعر المانجا النعومي من ١٨ جنيهًا الي ٢٥ جنيهًا، أما سعر المانجا الفص ب ٦٠ جنيهًا، والمانجا العويسي ب ٤٠ جنيهًا.

 

وعقب حسني رجب أن سعر التفاح الايطالي المستورد من ١٨ جنيهًا إلي ٢٠ جنيهًا، والتفاح البولندي من ١٤ جنيهًا الي ١٥ جنيهًا، أما سعر البرتقال الصيفي ب ٥ جنيهًا، وسعر الشمام من ٦ جنيهًا إلي ٨ جنيهًا.

 

وعلق عمرو ايمن علي إنخفاض سعر العنب في السوق، فسعر العنب الكريمسون من ٦ جنيهًا الي ١٠ جنيهًا، ويعد هذا أجود انواع العنب، اما العنب البناتي من ٦ جنيهًا إلي ٩ جنيهًا، وسعر البلح البارحي من ١٥ جنيهًا الي ٢٥ جنيهًا.

 

وأكد عمرو أيمن أن ارخص دولة يوجد بها فاكهة هي مصر، فسعر الفاكهة داخل مصر في متناول جميع الفئات، علي عكس الدول الاخري التي تغلو بداخلها الفاكهة بدرجة كبيرة.
 

سعر الخضراوات في سوق الجملة 

 

وأضاف بكر عمر، أحد تجار الخضار بسوق الجملة، أن سعر الخيار ب ٦ ونصف جنيهًا، وسعر الكوسة ب ٧ ونصف جنيهًا، وسعر الباذنجان الأبيض ب ٣ جنيهًا، أما الباذنجان الرومي ب ٤ جنيهًا.

 

أما سعر الفلفل الرومي ب ٣ ونصف جنيهًا، وسعر الفلفل الحامي ب ٣ ونصف جنيهًا، وسعر البصل ب ٢ ونصف جنيهًا، وسعر الثوم الصيني ب ٣٨٠ جنيهًا للكرتونة الواحدة، والثوم البلدي ب ١٦ جنيهًا، وسعر الفاصوليا ب ١٥ جنيهًا، والبامية ب ١٠ جنيهًا.

 

وأكد تجار الخضار داخل سوق الجملة بأكتوبر، أن أسعار الخضراوات داخل السوق، قلت هذه أيام عن أسعار ما قبل العيد، مما شجع بعض الزبائن علي الشراء من داخل السوق.


 

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