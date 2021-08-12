أسرع طريقة لشحن شدات ببجي موبايل مجانا

لا يعلم الملايين من هواة الألعاب، طريقة شحن شدات ببجي مجانا، لاسيما بعد أن انتشرت مؤخرا بعض أساليب الاحتيال لسرقة رصيد لعبة PUBG MOBILE، فإذا كنت تبحث عن أسرع طريقة لشحن شدات ببجي مجانا، سنقدم لك خلال السطور التالية أفضل طريقة للقيام بذلك.

طريقة شحن شدات ببجي مجانا

تعد شدات ببجي موبايل، هي عملة رقمية داخل اللعبة تحمل رمز الـ UC، تساعد اللاعبين على الاشتراك بالمواسم الجديدة التي تضيفها اللعبة، والتي تتطلب تنفيذ بعض المهام داخل اللعبة يوميا.

وعند إتمام جميع المهمات بنجاح، يحصل اللاعب على العديد من النقاط داخل اللعبة، من خلال منحه عدة جوائز مميزة ومتنوعة من بينها ثكنات أسلحة ومركبات وقنابل وأطقم ملابس وغيرها من الأشياء العديدة الخاصة باللعبة.



وكما تمنحك شدات ببجي عشاق لعبة القتال الشهيرة العديد من المميزات، منها القدرة على اجتياز المراحل المختلفة داخل اللعبة وجمع الأسلحة، وتساعد الشدات داخل لعبة ببجي للفوز والوصول للمراحل النهائية.

كيفية شحن شدات ببجي مجانا



توجد العديد من الطريق للحصول على شدات ببجي مجانا بكل سهولة دون الحاجة إلى استخدام طرق الدفع الإلكترونية مثل الفيزا، حيث انتشرت مؤخرا طريقة حديثة تتم معظم عملياتها عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

ومن بين أفضل هذه التطبيقات، تطبيق يدعي Google Opinion Rewards ، ويمكن لمستخدمي الهواتف الذكية أندرويد و آيفون، العثور على تطبيق شحن شدات ببجي مجانا على سوق آبل آب ستور، ومتجر بلاي من جوجل.

ويمكن لعشاق ببجي موبايل، شحن شدات اللعبة عن طريق تطبيق آخر يسمي Ezcash، وتعتمد فكرة كلا التطبيقين على تجميع النقاط الذهبية من كل تطببق، ثم استبدالها إلى شدات ببجي موبايل مجانا.

وتبقى الطريقة الوحيدة المجانية والآمنة لشحن شدات ببجي، تلك التي توفرها الشركة المطورة للعبة عن طريق عرض الإعلانات، كل ما عليك هو مشاهدة الإعلانات الموجودة داخل اللعبة والتي تعطيك شدات دون الحاجة إلى دفع الأموال.