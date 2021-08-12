تحرير 295 محضرا ومخالفة وإزالة إشغالات في حملة بأحياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على ضرورة استمرار حملات التصدي للمخالفات والإشغالات وغلق وتشميع المحال والمقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة، كما أكد على جميع الجهات التنفيذية التعامل بكل حزم مع المخالفين، لضبط الشارع استجابة لمطالب المواطنين.

وفى هذا الصدد، قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية يرافقه السيد موسي .. رئيس حى العجمى حملة مكبرة لمتابعة وإزالة الإشغالات والتفتيش علي المحلات والمنشآت التجارية بنطاق الحى، وذلك بمشاركة المختصين من الجهات المعنية، وأسفرت الحملة عن تشميع ٧ محلات، والتحفظ علي ٢٨ حالة إشغالات، وإزالة ٢٦ حاجز متنوع ما بين حاجز خرسانة أو مبانى أو إطارات سيارات تعوق حركة المواطنين والسيارات.

أقرأ أيضًا:

محافظ الإسكندرية: 92%؜ نسبة إنجاز أعمال التطوير بعزبة محسن

كما تم إزالة عدد من التند الحديد المخالفة ومدرج خشبي وسلم خشبي بناء مخالف اعلي الرصيف ، وتم التفتيش علي الأمن الصناعي ومخالفات البيئة وقانون العمل في نطاق الحي واسفر ذلك عن تحرير عدد من المخالفات منها تقرير حماية مدنية، وتقرير نظافة ، ومخالفة عدم وجود شهادة صحية لعدد ٣ مخابز وعدد ٥ سوبر ماركت.

وأسفرت أعمال التفتيش الصيدلي علي عدد ٤ صيدليات بقطاع البيطاش عن وجود ثلاث مخالفات تمثلت في تحريز بعض الأدوية، والتنبية علي النظافة، وعدم وجود المدير المسئول، ليصل إجمالي عدد المحاضر الي ٣ محاضر تفتيش صيدلي، وعدد ٣ محاضر شئون بيئة، وعدد ٨ محاضر أمن صناعى، ومحضر تموين، ومحضر ين صحة، وعدد ٨ محاضر مكتب عمل، كما تم إزالة الإشغالات من شارع عين شمس وشارع السلاموني.

وشن حي الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات استهدفت الحملة شوارع إسماعيل صبري، والنصر والبحرية، والباب الأخضر، وإسحاق النديم، وبحري بك، والسيد محمد كريم، وميدان عرابي واسفرت الحملة عن ضبط عدد 59 حالة إشغال متنوع، وعدد ١٠ حالات اشغال.

وقام حي وسط برئاسة المحاسب رجب النقيدي، حملة مكبرة للتفتيش على المطاعم؛ الكافيهات، والمقاهي والمحلات، والصيدليات شملت شوارع: محرم بك، ابن الخطاب منشا، الاسكندراني وطريق الجيش واسفرت الحملة عن اغلاق عدد ٦ منشآت لعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية وعدم وجود تراخيص، وتحصيل غرامات فورية تقدر ب 8 الاف جنيها، وتحرير عدد ٦ محاضر متنوعة وتوجيه عدد ٥ إنذارات، وضبط عدد ٢٨ حالة اشغال طريق.

ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة جيهان الشيخ حمله مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع راغب ويوسف الحكيم ومحور المحمودية واسفرت عن ضبط عدد ٤٥ حالة إشغال متنوع وكمية من الشيش.

وشن حي المنتزه ثان برئاسة اللواء حسن الجمال حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية حيث استهدفت الحملة ش ٤٥ منطقة العصافرة واسفرت الحملة عن ضبط عدد ٧٣ حالة اشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب ٨ آلاف جنيها.

وتتوالي الحملات المفاجئة والدورية في نطاق جميع الأحياء للتصدي للمخالفات والإشغالات والضرب بيد من حديد للمخالفين لضبط الشارع وعدم إعاقة حركة المواطنين والسيارات.