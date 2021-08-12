أمن بورسعيد يكشف تفاصيل فيديو لـ شخص يضرب طفلا وضبط مصوّر المقطع

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بورفؤاد ثان بمديرية أمن بورسعيد من أحد المواطنين (حارس عقار كائن بدائرة القسم) بتداول مقطع فيديو بين بعض المواطنين بالمنطقة محل سكنه، يظهر خلاله نجله (5 سنوت) يحمله أحد الأشخاص (مقيم بذات العقار محل عمله)، حيث سقط من نجله جزء من ملابسه حال حمله وقام المشكو فى حقه بالاعتداء عليه بالضرب.



عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على سبيل اللهو مع الطفل المذكور، كما أمكن ضبط القائم على تصوير الفيديو المشار إليه (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة بورفؤاد أول).. وبمواجهته أقر بتصويره لمقطع الفيديو على سبيل الدعابة بينهم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

