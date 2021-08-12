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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

رعب في الجمالية .. ما سر وضع سور على برج الاتصالات |فيديو جراف

محاولة انتحار جديدة
محاولة انتحار جديدة في الدقهلية

تزايدت حالات الانتحار والتهديد خلال الآونة الأخيرة بمحافظة الدقهلية ، خاصة بمدينة الجمالية ، حيث أقدم شخصان على الانتحار، مهددين بإلقاء نفسيهما من أعلى برج اتصالات بالمدينة، والذي أصبح شهيرا بـ برج الجمالية . 

تفاصيل حادث برج الجمالية

عقب الإبلاغ عن الواقعة تدخلت قوات الشرطة بمدينة الجمالية في الدقهلية ومجلس مدينة الجمالية لتهدئتهما وإنزالهما من أعلى برج الجمالية، وبالفعل تمكنوا من ذلك. 

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وقرر حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة الجمالية، بمحافظة الدقهلية، وضع سور من الصاج حول برج الجمالية المخصص للاتصالات، لمنع صعود أي شخص فوقه بحجة الانتحار لتحقيق أغراض ومطالب له. 

حوادث الانتحار

ومن بين حوادث الانتحار الأخيرة ما شهدته مدينة الجمالية بشأن حالتي تهديد بالانتحار من أعلى البرج خلال أسبوع واحد؛ الأولى لشخص يدعى «أحمد ا. ا – عاطل» لمروره بأزمة مالية، وبعدها بأربعة أيام من الواقعة السابقة، تسلق شخص يدعى «الحسيني ا. م »، برج الجمالية للاتصالات مهددا بإلقاء نفسه والانتحار، لمطالبة الشرطة بالإفراج عن شقيقه، عقب إلقاء القبض عليه لحيازته مواد مخدرة. 

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وتسبب ذلك في حالة من الفوضى داخل مدينة الجمالية ، حيث إن حوادث الانتحار الأخيرة وقعت في أسبوع واحد، وتسبب ذلك في حالة من القلق أيضًا، إضافةً لقيام الأمن بمحاولة إقناعهما بالنزول حفاظًا على حياتهما.

قرار من مجلس المدينة 

على الإثر قرر مجلس المدينة بعد التأكد من أن صاحب الواقعة الأولى في ضائقة مالية مر بها عقب ترك عمله، وأصبح دون مصدر رزق، صرف مبلغ مالي له يعينه على مصاعب الحياة بشكل مؤقت، حيث إنه كان يعمل سائق توك توك وأصبح الآن بلا عمل، ما أدى لمروره بأزمة نفسية. 

أما الثاني فتمكن ضباط مركز شرطة الجمالية من إقناعه بالنزول وأن هناك قضاء وقانون سيحكم في القضية وأن شقيقه تم ضبطه متلبسًا.

وتزايدت حالات الانتحار والتهديد خلال الآونة الأخيرة بمحافظة الدقهلية خاصة بمدينة الجمالية حيث أقدم شخصان على الانتحار مهددين بإلقاء نفسيهما من أعلى برج اتصالات بالمدينة.

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وللمزيد حول حوادث الانتحار وتفاصيل واقعة برج الجمالية للاتصالات في الدقهلية شاهد الفيديو جراف التالي: 

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