عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صلاح عبد الله بعد إفاقته من أزمة قلبية: لاقيتني بسأل عن أسماء معينة

وجه الفنان صلاح عبد الله رسالة شكر لأصدقائه الذين حاولوا الاتصال به للاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة قلبية.
 

وكتب صلاح عبد الله قائلا "من كُتر الإتصالات والرسائل أثناء الأزمة الصحية الصعبة اللي عشتها من أسبوع واللي بناتي كانوا بيوصلوهالي على طول لقيتني بعدما فُقت بسألهم عن أسماء معينة سألوا ولا لأ ولكن ولله الحمد أدركت الخطأ بسرعة وبطلت أسأل ولذلك أقول لكم وعن طريقكم:ألف شكر لكل من سأل واتصل وألف عذر وعذر لكل من لم يفعل".
 

ويشارك الفنان صلاح عبد الله في بطولة فيلم موسى مع  كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، وضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).

الفنان صلاح عبد الله صلاح عبد الله كريم محمود عبد العزيز الخ

ترشيحاتنا

الدوري الممتاز .. تشكيل بيراميدز لمواجهة المصري

بجانب كوارث طبيعية .. ناسا تحذر من خطر يهدد البشرية

100 وظيفة حكومية خالية في محافظة القاهرة | اعرف شروط وتفاصيل التقديم

العاملون بـ العاصمة الإدارية: نبني تاريخا لمصر.. وشكرا الرئيس السيسي

لماذا كان يصوم اليهود يوم عاشوراء

صلاح عبد الله بعد إفاقته من أزمة قلبية: لاقيتني بسأل عن أسماء معينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

جريمة بشعة .. ذبح ربة منزل ورضيعتها في ظروف غامضة ببولاق الدكرور

300 مليون إصابة .. تحذير خطير من الصحة العالمية بسبب كورونا

عمر ربيع ياسين يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

رعب يخرج من مياه النيل.. التماسيح تغزو الخرطوم بسبب سد النهضة.. فشل الملء الثاني يدفع بحشرات وزواحف إلى مجرى النهر.. ومصر آمنة منها لهذا السبب

بالمجان.. الصحة تعلن مصاريف تلقي واستخراج لقاح فيروس كورونا

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. الإعلان عن الأوائل خلال ساعات

حال خسارة الدوري .. شوبير يكشف صدام مرتقب بين الأهلى واتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

طريقة عمل شوربة خضار بالفراخ .. 6 وصفات مختلفة أبرزها بالشعرية

فيديو

تحذيرات مصر من سد النهضة تتحقق.. النيل يتجاوز منسوب الفيضان في السودان

أكبر أحمق .. عداء فرنسي يثير الجدل بتصرف غريب في أولمبياد طوكيو

فيديوجراف.. بلاغ ضدها.. تصريحات مثيرة لعارضة الأزياء سلمى الشيمي

فيديوجراف.. يسبب نزيفًا بالجسد .. ظهور فيروس ماربورج في غينيا

المزيد

ساحة رأي

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

إيمان راغب تكتب : رسالة إلى الرئيس

رمضان البيه يكتب: معانٍ وإشارات

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

عبد المعطى أحمد يكتب: «كورونا» والحق فى دعاوى ضد مرتكبيها!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ