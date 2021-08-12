صلاح عبد الله بعد إفاقته من أزمة قلبية: لاقيتني بسأل عن أسماء معينة

وجه الفنان صلاح عبد الله رسالة شكر لأصدقائه الذين حاولوا الاتصال به للاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة قلبية.



وكتب صلاح عبد الله قائلا "من كُتر الإتصالات والرسائل أثناء الأزمة الصحية الصعبة اللي عشتها من أسبوع واللي بناتي كانوا بيوصلوهالي على طول لقيتني بعدما فُقت بسألهم عن أسماء معينة سألوا ولا لأ ولكن ولله الحمد أدركت الخطأ بسرعة وبطلت أسأل ولذلك أقول لكم وعن طريقكم:ألف شكر لكل من سأل واتصل وألف عذر وعذر لكل من لم يفعل".



ويشارك الفنان صلاح عبد الله في بطولة فيلم موسى مع كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، وضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).