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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعمد إحراج زميلته.. إيمي سالم تكشف تفاصيل خلافها مع محمد سامي في فرح نيللي كريم

محمد سامي وإيمي سالم
محمد سامي وإيمي سالم

نشرت الفنانة إيمي سالم عبر حسابها على موقع فيسبوك، منشورا مطولا حول موقف محرج تعرضت له في فرح الفنانة نيللي كريم أمس، من المخرج محمد سامي. 

وانتقدت إيمي سالم المخرج محمد سامي بشدة بعدما تجاهلها ووجه لها السباب في حفل زفاف نيللي كريم بحسب وصفها في منشورها. 

تفاصيل أزمة إيمي سالم ومحمد سامي

وقالت إيمي سالم:" في حاجة سيئة حصلت وكنت في حيرة أكتبها ولا لأ لكن قررت أكتبها.. ورغم إنها حاجة سيئة لكنها حصلت للأسف في يوم سعيد جدا..هو يوم فرح أختي وحبيبتي نيللي كريم.. طبعا قبل أي شيء مبروك للمرة المليون لنيللي وكان يوم يجنن وده سبب سكوتي امبارح لأني كنت عايزه الفرح ميتعكرش صفوه وجماله..كنت زمان بسمع كلمة إن الفنان الكبير الحقيقي لازم يكون إنسان كبير كمان..بس يمكن امبارح موقف أكدلي المقولة دي".

واستطردت إيمي سالم:" طبعا كلنا شفنا مسلسل " نسل الأغراب " في رمضان المسلسل اللي انتقده حوالي ال ٣٠٠ مليون عربي.. اللي انتقده حتى صناع العمل نفسهم وأبطاله كمان  وشفنا فيه إهدار المال يشكل مرعب في مقابل عمل فني ركيك وضعيف للغاية .. الحسنة الوحيدة فيه أسماء أبطاله الكبار جدا " السقا " " وكرارة"  حتى الابطال الثانين ادوارهم انهارت عشان المدام تتلمع.. لدرجة إن الشركة المتحدة قررت وقف التعامل مع الأستاذ المخرج من كتر رداءة المسلسل و دي اول مرة تحصل في تاريخ الدراما للمخرج".

وأوضحت:" طيب ايه بقى القصة.. القصة إني في رمضان وقت عرض المسلسل كنت زي كل الفنانين غالبا مش عاجبني المسلسل.. فكتبت تعليق على " بوست " كتبه الصديق " أيمن سليم " السينارست وكان تعليق منتقد للمسلسل.. والنقد زي ما اتعلمنا جزء من الفن ولازم الفنان يتقبل النقد لأنه ده الدافع الوحيد لتحسين أداؤه وتحسين إنتاجه.. لكن إنك تلاقي فنان بياخد النقد على إنه خناقة شخصية وعركة في شارع ومقاطعة وخلاف.. أنا مش هحكي عن علاقتي السابقة بإخوات الأستاذ محمد سامي البنات وبزوج أخته اللي اللي اعرفه قبل ما حتى اجي اعيش في مصر.. امبارح وأنا بتحرك في الفرح لقيت الأستاذ المخرج المحترم أوي في وشي هو ومراته النجمة الأحادية التي لا تتكرر.. فأنا لأني بنت ناس.. ولأني علموني إن انتقاد شيء قدمته في الفن مش خناقة وعركة فلقيتني بنية صافية بقوله هتسلم علي ولا مش عايز؟". 

وأشارت إيمي سالم إلى رد فعل محمد سامي قائلة:" فما كان من الأستاذ محمد سامي المحترم أوي والراجل خالص حرفيا بيدفعني بإيده بشكل عنيف وبيوسع الطريق لمراته وكمان بيتلفظ بألفاظ سوقية عني.. أنا سكت بس لحسابات لأن تربيتي أولا متسمحش إني أنزل لمستوى الشوارعية و السوقيه ده وثانيا عشان الليلة الجميلة لنيللي تفضل ليلة جميلة.. لكن حبيت أحكي الموقف بشكل علني هنا عشان نعرف كلنا إزاي الأستاذ المخرج شخص لا يعرف معنى الفن ولا الزمالة  ولا سمع عن الأخلاق ولا يعرف ما معنى احترام المرأة حبيت أقول الكلمتين دول عشان نعرف مين هو محمد سامي.. شكرا يا أستاذ محمد على أخلاقك اللي فعلا شبهك".

ايمي سالم محمد سامى فرح نيللي كريم إيمي سالم ومحمد سامي نسل الأغراب

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