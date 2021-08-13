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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع البريطاني : سنعود بجيشنا إلى أفغانستان في هذه الحالة

بين والاس
بين والاس

أعلن وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، اليوم الجمعة، أن بريطانيا قد تعود إلى أفغانستان عسكريا إذا ظهر تنظيم القاعدة مجددا في البلاد.

وقال والاس، عبر شبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "سأترك كل الخيارات مفتوحة. إذا كانت لدى طالبان، نوايا من الماضي، فسيبدأ انتشار القاعدة، والهجمات على الغرب أو البلدان المماثلة، حينها قد نعود".

وفي الوقت نفسه، أشار والاس، إلى أن بريطانيا "من جانب واحد" لا يمكنها دخول أفغانستان دون مشاركة المجتمع الدولي في هذه القضية. وبحسب الوزير، فإن بلاده لديها "القوة للقيام بذلك"، لكن بهذه الطريقة "لا يمكن تصحيح الوضع في أفغانستان".

وقال والاس بشكل منفصل: “إنني قلق تمامًا بسبب، أن الدول الفاشلة تصبح أرضًا خصبة لمثل هؤلاء الأشخاص الإرهابيين”.

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وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا، أمس الخميس، إنهما سترسلان آلاف الجنود إلى أفغانستان للمساعدة في إجلاء المدنيين وحمايتهم، بينما تحقق طالبان تقدما في عدد من المدن الأفغانية منذ بدأت هجوما موسعا في مايو.

وبعد تقدم سريع وعنيف لطالبان، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنها سترسل ثلاثة آلاف جندي إضافي في مهمة مؤقتة إلى أفغانستان، من أجل المساهمة في تأمين سحب أعضاء البعثة الدبلوماسية من السفارة في كابول.

وزير الدفاع البريطاني أفغانستان بريطانيا القاعدة المجتمع الدولي

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