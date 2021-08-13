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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحر يشتعل.. الحرائق تضرب دول المتوسط من أفريقيا لـ أوروبا.. استغاثات بتونس وحداد بالجزائر ودمار بتركيا ورعب باليونان

حرائق بدول حوض المتوسط
حرائق بدول حوض المتوسط

مازالت الحرائق المستعرة تضرب أنحاء واسعة من دول العالم وبالتحديد دول حوض البحر المتوسط حيث تشهد دول تركيا وتونس، مرورا باليونان وصقلية الإيطالية، أعلى درجات حرارة منذ عشرات السنين وحذرت لجنة المناخ بالأمم المتحدة هذا الأسبوع من أن العالم بات قريبا بشكل خطير من سخونة مفرطة.


وتواصل فرق الإطفاء المنهكة في مكافحة حرائق الغابات المندلعة في العديد من دول العالم، وعلى وجه الخصوص في دول حوض المتوسط، بدءا من تركيا شرقا إلى الجزائر غربا، وسط موجة حر شديدة هي الأعلى في أوروبا وجنوب المتوسط.

 

وحذرت لجنة المناخ بالأمم المتحدة قى تقرير لها الاثنين الماضي من استمرار اضطراب المناخ لعشرات إن لم يكن لمئات من السنين فى ظل ارتفاع غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي .
وتشهد دول حوض المتوسط درجات حرارة قياسية حيث سجلت العاصمة التونسية خلال اليومين الماضيين، بلغت حوالي 49 درجة مئوية، أما اليونان، فتعاني من أسوأ موجة حر منذ 30 عاما.
كما سجلت جزيرة صقلية الإيطالية أعلى درجة حرارة في تاريخ أوروبا، وبلغت 48.8 درجة مئوية، وهو أعلى من الرقم القياسي السابق البالغ 48 درجة مئوية وسجل في أثينا اليونانية عام 1977.

 

رعب اليونان

وفي اليونان، ولليوم العاشر على التوالي، اليوم الخميس، تستمر فرق الإطفاء المنهكة بمحاولة وقف الحرائق المستعرة في شتى أنحاء البلاد.
وأخلت حوالي 20 قرية في بيلوبونيز، لكن أولمبيا القديمة، موقع الألعاب الأولمبية الأولى، نجت من النيران.
ويكافح نحو 580 من رجال الإطفاء اليونانيين الحرائق المندلعة في جورتينيا قرب أولمبيا بمساعدة زملاء من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وجمهورية التشيك، وفقا لوكالة رويترز.

ولا تزال ألسنة اللهب تندلع في إيفيا، ثاني أكبر جزر اليونان والواقعة قبالة شرقي أثينا، حيث شهدت بعضا من أسوأ حالات الدمار الناجم عن الحرائق في الأسبوع الماضي.
ووصف رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس الوضع بأنه "صيف مرعب" واعتذر عن الإخفاق في التعامل مع بعض الحرائق التي وصلت إلى أكثر من 500 حريق في جميع أنحاء اليونان.

 

حداد الجزائر

وفي الجزائر جنوب البحر المتوسط، ، نشرت الحكومة الجزائرية قوات الجيش للمساعدة في مكافحة الحرائق المستعرة على أشدها في مناطق الغابات بشمال البلاد والتي تسببت في مقتل ما لا يقل عن 69 شخصا بينهم 28 جنديا.

وكانت المنطقة الأكثر تضررا هي تيزي وزو أكبر مراكز منطقة القبائل حيث احترقت بيوت وفر السكان طلبا للملاذ في فنادق وبيوت الشباب وأماكن إقامة طلبة الجامعات في المدن القريبة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو، عبد القادر عمروش، الأربعاء، إن عدد ضحايا الحرائق، التي اندلعت يوم الإثنين بولاية تيزي وزو، بلغ 69 قتيلا، منهم أكثر من 20 عسكريا، ومئات الجرحى والمصابين.

كما نقلت الوكالة، عن المدير العام للغابات، علي محمودي، تأكيده أنه من إجمالي 103 حرائق نشبت في 17 ولاية، منذ الاثنين المنصرم، هناك 86 حريقا لم يتم بعد اخمادها بعد، من بينها30 حريقا كبيرا في ولاية تيزي وزو.

وأعلن الرئيس عبد المجيد تبون الحداد العام 3 أيام على القتلى وجمد أنشطة الدولة التي لا صلة لها بالحرائق.

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كما قال تبون، يوم الخميس، إن أغلب الحرائق التي اجتاحت مناطق من البلاد وأسفرت عن وقوع عشرات الضحايا، كانت من فعل أياد إجرامية.

وأضاف تبون، في خطاب إلى الشعب، "جندنا كل إمكانياتنا البشرية والمادية لمواجهة الحرائق التي لم يعرفها الوطن منذ عشرات السنين".

وأورد الرئيس الجزائري أنه لم تستجب أي دولة أوروبية لطلب بشأن اقتناء طائرات لمواجهة الحرائق، نظرا إلى انشغالهم بحرائق اليونان وتركيا.

 

تونس تستغيث

وجه عدد من التونسيين في منطقة القليعة بمحافظة القيروان وسط البلاد، اليوم الأربعاء، نداء إلى السلطات المعنية لإنقاذهم من الحرائق المشتعلة في منطقتهم.

يأتي ذلك، فيما تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على الحرائق ومنعها من الوصول إلى التجمعات السكنية القريبة، وسط ارتفاع الحرارة وصعوبة التضاريس.

وكان حريق قد اندلع السبت الماضي فى جبل السرج التابع لمعتمدية الوسلاتية على مساحة شاسعة، مخلفاً خسائر جسيمة فى الثروة الحرجية.

في موازاة ذلك، تواصل وحدات الحماية المدنية والغابات في محافظة الكاف شمال غربي البلاد، جهودها للسيطرة على الحريق الذي اندلع في أحد الجبال، وذلك بعد تمكنها من إخماد معظم النيران التي اشتعلت للمرة الثانية بنفس المنطقة، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية.

أما في محافظة بنزرزت (شمال شرق)، فقد أتت النيران على ما يزيد عن 150 هكتاراً من الغابات، وفق ما ذكر مدير الحماية المدنيّة العميد كمال المليتي.

وأوضح مصدر أن حريق غابة الناظور ببنزرت، كان واحداً من أخطر الحرائق حيث تمت السيطرة عليه بعد حوالي 40 ساعة من العمل المتواصل.

 

ليبيا على الخط
ليبيا لحقت أيضا بدول حوض المتوسط حيث اندلعت حرائق ليل أمس الخميس، في غابات منطقة البياضة في الجبل الأخضر شمال شرقي ليبيا.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو لاندلاع الحرائق.

ولم تصدر أي أنباء رسمية عن وجود خسائر جراء هذه الحرائق.

 إيطاليا

ودمرت الحرائق في جنوب إيطاليا آلاف الأفدنة من الأراضي حيث وصلت درجات الحرارة إلى مستويات أعلى بكثير من 40 درجة مئوية.

وأفادت الأرصاد الجوية الإيطالية بتسجيل درجة حرارة قياسية في تاريخ صقلية وأوروبا، وبلغت 48.8 درجة مئوية.

وساهمت الرياح الحارة في امتداد ألسنة اللهب واستمرار الحرائق.

وقال رجال الإطفاء على تويتر إنهم نفذوا أكثر من 3000 عملية في صقلية وكالابريا خلال الساعات الإثنى عشر الماضية ونشروا 7 طائرات لمحاولة إخماد النيران.

دمار تركيا

وشهدت تركيا أيضا ما يقرب من 300 حريق غابات خلال الأسبوعين الماضيين مما تسبب في دمار عشرات الآلاف من أفدنة الغابات ولكن لم يتم الإبلاغ سوى عن 3 فقط من حرائق الغابات بحسب رويترز.

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دول حوض البحر المتوسط تركيا تونس اليونان صقلية الإيطالية حرائق الغابات لجنة المناخ بالأمم المتحدة

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