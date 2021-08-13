صحة البرلمان تكشف احتمالية وصول متحور دلتا لـ مصر

ثمنت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، جهود الدولة فى تصديها لفيروس كورونا ، وبذل الجهود من أجل توفير اللقاحات للمواطنين، والتى كان آخرها ما أعلنت عنه وزيرة الصحة هالة زايد ، بشأن وصول أول شحنة من لقاح جونسون اند جونسون الأمريكي ، والذي سيتلقاه العديد من الأشخاص خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن هذا اللقاح آمن وفعال ، لاسيما للأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معروفة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض خطيرة، كا أمراض الرئة المزمنة ، وأمراض القلب الخطيرة والسمنة ومرض السكري، مشددة على أهمية تلقي اللقاح ،مع إعطاء الأولوية للعاملين الصحيين المعرضين لخطر التعرض بشكل كبير .

وأوضحت" سعيد" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن متحور دلتا أمر واقعى ، ومن المحتمل جدا وصوله إلى مصر، لاسيما بعد ظهوره فى أكثر من 136 دولة حول العالم، مطالبة وزارة الصحة بتوفير أكبر عدد من اللقاحات خلال هذه الفترة، وأيضا الفترة المقبلة والتى من المقرر أن تشهد بدء الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مع وضع إجراءات صارمة للمواطنين المخالفين للإجراءات الإحترازية، وتوعيتهم بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية.

وتابعت النائبة حديها قائلة :" وصول متحور دلتا لـ مصر أمر واقع ، لأن ما يسري على دول العالم بالطبع يسري علينا ، و لأننا أيضا لا نستطيع نحسر انتشار الفيروس، وتوفير وزارة الصحة عدد أكبر من اللقاحات يسهم فى تقليل حدة الموجة ، وانحسار الأعراض أيضا ، وهذا هو الحل الوحيد والأمثل لتخطي هذه المرحلة بسلام".

وأكدت عضو صحة النواب أن الموجة الرابعة من المحتمل أن تكون مختلفة عن سابقيها، حيث أن هناك عدد كبير من المواطنين حصلوا على لقاح فيروس كورونا ، الأمر الذي من شأنه أن يسهم فى تقليل حدة الموجة ، وعبورها بأمن وسلام ، مع تفادي تسجيل عدد أكبر من الإصابات على مدار اليوم.

جدير بالذكر أن قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية و الوقائية، إن الموجة الرابعة لـ فيروس كورونا ستأتى بنهاية الشهر المقبل، موضحًا أن الحسابات ليست أكيدة ولكن تتماشى مع الإصابات.



وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية و الوقائية، خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور، أن مصر مرت بالموجة الأولى و الثانية و الثالثة، و الفيروس لم ينتهى أو يتوقف.



وكشف أن الموجات تأتى على مراحل، وفى مرحلة معينة ترتفع وتصل للذروة، وبعد ذلك تنخفض نهائيًا وبعدها تظهر موجة جديدة، ولكن فيروس كورونا لم يختفى لحظة واحدة فى أى بلد بالعالم.



وأشار إلى أن متحور دلتا، لم يصل مصر حتى هذه اللحظة، ولكن الفيروس منتشر، ومتحور دلتا متواجد فى 136 دولة بالعالم، ولا يمكن الحسم بأن هذا الفيروس لم يأتى مصر.

وفي سياق آخر، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إن صناعة الدواء يعد ضلعا مهما جدا في الرعاية الصحية من ناحية، والأمن الدوائي والصحي من ناحية أخري، مشيرا إلى أن فكرة توطين صناعة الدواء في مصر تعتبر فكرة استراتيجية رائعة.

وأضاف أن صناعة الدواء تعد صناعة مركبة ومعقدة وتشمل مواد كثيرة جدا، مشيرا إلى أن أزمة كورونا أثبتت أن وجود أمن دوائي وبنية تحتية صحية أمر في منتهى الأهمية.

وتابع أن مصر لديها القدرات سواء بالبنية التحتية أو البشرية ودعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي في توطين تلك الصناعة بكل مكوناتها التقنية والمستوى العالي الخاص بها فى مصر.

وأشار إلى أن افتتاح مدينة الدواء كانت جزء من تطبيق فكرة توطين الصناعة على أرض الواقع، لافتا إلى أن الرئيس السيسي قام بالتكليف بدراسة وتوسع توطين صناعة الدواء ذات التقنيات العالية، من أجل توسيع دائرة الدواء، حيث يتم بالفعل دراسة هذا الموضوع من شهر إبريل الماضي.