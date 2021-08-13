حارس عقار يستغيث: ابني عنده ضمور عضلات ونفسي يتعالج

رصدت عدسة "صدي البلد" معاناة سيدة وزوجها حارس عقار يستغيثان بالمسئولين لعلاج ابنهما من ضمور العضلات.



قال "وليد محمد" من مواليد محافظة المنيا حارس عقار بمنطقة فيصل ويعمل عامل نظافة بـ 40 جنيه باليوم ولديه 4 أطفال، إن ابنه عبد الرحمن يعاني من ضمور العضلات وذهب إلى الكثير من المتخصصين لكن لا توجد أدويه لعلاج ابنه وذهاب لمراكز العلاج الطبيعي لمدة 3 سنوات لكن لا توجد أي نتيجه.

وأضافت أم عبد الرحمن، أن ابنها وهو في سن 6 اشهر تغير بشكل كبير وذهبت هي ووالده لكل التخصصات لكن لا يوجد أي علاج، مضيفة أنه يحتاج إلى عملية لكنها بمبلغ ضخم جدا وهذا المبلغ خارج قدراتهم.



ولفتت أم عبد الرحمن إلى أن ابنها يتعصب ويتشنج بسبب هذا المرض وأنها لا تستطيع التحمل لأنها تحمله عند ذهابه الحمام وهي التي تطعمه وفي بعض الأحيان يقع من يدها بسبب تشنجه.



واختتمت أم عبد الرحمن: “نفسي ابني يأكل ويشرب ويدخل الحمام وحده.. طلبي الوحيد علاج ابني”.