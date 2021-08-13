عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

حارس عقار يستغيث: ابني عنده ضمور عضلات ونفسي يتعالج

صدى البلد

رصدت عدسة "صدي البلد" معاناة سيدة وزوجها حارس عقار يستغيثان بالمسئولين لعلاج ابنهما من ضمور العضلات.


قال "وليد محمد" من مواليد محافظة المنيا حارس عقار بمنطقة فيصل ويعمل عامل نظافة بـ 40 جنيه باليوم ولديه 4 أطفال، إن ابنه عبد الرحمن يعاني من ضمور العضلات وذهب إلى الكثير من المتخصصين لكن لا توجد أدويه لعلاج ابنه وذهاب لمراكز العلاج الطبيعي لمدة 3 سنوات لكن لا توجد أي نتيجه.

 

وأضافت أم عبد الرحمن، أن ابنها وهو في سن 6 اشهر تغير بشكل كبير وذهبت هي ووالده لكل التخصصات لكن لا يوجد أي علاج، مضيفة أنه يحتاج إلى عملية لكنها بمبلغ ضخم جدا وهذا المبلغ خارج قدراتهم.


ولفتت أم عبد الرحمن إلى أن ابنها يتعصب ويتشنج بسبب هذا المرض وأنها لا تستطيع التحمل لأنها تحمله عند ذهابه الحمام وهي التي تطعمه وفي بعض الأحيان يقع من يدها بسبب تشنجه.


واختتمت أم عبد الرحمن: “نفسي ابني يأكل ويشرب ويدخل الحمام وحده.. طلبي الوحيد علاج ابني”.

 

محافظة المنيا حارس عقار بمنطقة فيصل بين الناس

ترشيحاتنا

محملة بالطين الأسواني .. تعرف على سبب غرق قاطرة في نجع حمادي

نشرة التحقيقات: نصيب مصر من التغيرات المناخية |لطلاب الثانوية العامة .. هذه التخصصات مطلوبة بسوق العمل

النشرة الاقتصادية| استقرار أسعار الدولار.. والمالية تعلن ميزانية مفتوحة للقطاع الصحي.. و3 مليارات جنيه لشراء لقاحات كورونا

قبل انطلاق الدوري الإنجليزي.. أرقام قياسية يستهدف محمد صلاح تحقيقها مع ليفربول

تصل للسجن المشدد.. اِعرف عقوبات أصحاب الشهادات الوهمية بالجامعات والمعاهد

هل لجأت التعليم لـ درجات الرأفة لتحسين نتيجة الثانوية العامة 2021؟.. الوزير يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حياتي اتدمرت|نهاية مأساوية لحفل زفاف البلوجر آية أسامة

بعد إصابته بـ فيروس A.. شريف مدكور يحذر متابعيه من هذه الأطعمة

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

البحر يشتعل.. الحرائق تضرب دول المتوسط من أفريقيا لـ أوروبا.. استغاثات بتونس وحداد بالجزائر ودمار بتركيا ورعب باليونان

ممثلة شهيرة تهاجم ابنة عمرو دياب بعد إعلان خطبتها

خاص.. مصدر يكشف مدة غياب محمد شريف عن الأهلى

مفاجأة بشأن مد سن المعاش لما بعد 60 ومكافاة نهاية الخدمة وفقا للقانون

حكم ترك صلاة الجمعة بعذر أو بسبب النوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذهبية وفضية.. استقبال أسطوري مزين بالورود لـ فريال أشرف وأحمد الجندي بعد إنجازهما في أولمبياد طوكيو | فيديو وصور

بعد حل أزمتها مع نقابة الموسيقيين.. بلقيس تتألق على مسرح النافورة بالأوبرا

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

فيديو

فيديوجراف.. اشترت جهازها.. من هو خطيب نور عمرو دياب المنتظر؟

فيديوجراف.. بعضها ليس له علاج.. 8 أنواع منتشرة لـ فيروس الهربس

فيديوجراف.. فقدت عذريتها.. أم تعذب طفلتها ذات الـ8 سنوات

ذهبية وفضية.. استقبال أسطوري مزين بالورود لـ فريال أشرف وأحمد الجندي بعد إنجازهما في أولمبياد طوكيو | فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

إيمان راغب تكتب : رسالة إلى الرئيس

رمضان البيه يكتب: معانٍ وإشارات

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

اﻟﻤﺰﻳﺪ