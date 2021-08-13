أسباب وأعراض الإصابة بـ التهاب الاثنى عشر.. وطرق علاجه

يحدث التهاب الاثنى عشر يحدث أحيانًا مع التهاب المعدة ، وهو التهاب في بطانة المعدة، وعندما يحدث الأثنان معًا ، يطلق عليهما التهاب المعدة والأمعاء، ويعتبر التهاب الاثنى عشر هو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة الذي يقع خلف المعدة مباشرة. هذا الجزء من الجهاز الهضمي مسؤول عن تكسير الطعام وهضمه. ‌



ويطلق الاثنى عشر هرمونات للمساعدة على الهضم. وتشمل هذه الهرمونات هرمون سيكريتن Secretin الحمض في الاثني عشر وهو مسؤول عن نقل بيكربونات الصوديوم والماء إلى الأمعاء وتخفيف مستوى الرقم الهيدروجيني، وهي عملية مهمة إفراز أنزيمات البنكرياس المسؤولة عن هضم النشويات والدهون.





ويفرز الأثنى عشر ايضا هرمون الكوليسيستوكينين، و يتم إطلاق هذا الهرمون عند تناول البروتين والدهون، ويحدث هضم البروتين في معدتك، لذلك يمنع هذا الهرمون معدتك من إفراغها في وقت مبكر جدًا. كما أنه يحفز المرارة على إفراز الصفراء ، مما يساعد على تكسير الدهون إلى أحماض دهنية، وفقا لما ذكر في موقع ويب ميد.



أثناء هضم الطعام ، يتم امتصاص الفيتامينات والعناصر الغذائية عن طريق الأوعية الدموية من خلال الأمعاء الدقيقة وإلى الأعضاء الأخرى حيث يتم تحويلها إلى أشكال قابلة للاستخدام لجسمك، ويحدث معظم امتصاص العناصر الغذائية في جزء آخر من الأمعاء الدقيقة يسمى الصائم، ولكن الحديد يمتص في الاثني عشر.

أعراض التهاب الاثني عشر





يمكن أن يسبب التهاب في بطانة الاثني عشر مشاكل في الهضم ويؤثر على كيفية امتصاص العناصر الغذائية من طعامك، وفي بعض الأحيان ، يصاب الناس بالتهاب الاثني عشر دون أي أعراض؛ حيث يعاني الأشخاص الآخرون من أعراض في الجهاز الهضمي، ومن أبرزها :

الشعور بالشبع بعد الأكل بوقت قصير

غاز

الانتفاخ

الشعور بالتعب

التقيؤ

التشنج

حرقات المعدة

فقر الدم بسبب نقص الحديد

يمكن أن تسبب حالات التهاب الاثنى عشر الشديدة تقرحات في البطانة تسمى القرح، وهذا ما يسمى أحيانًا بالتهاب الاثني عشر الهضمي

أسباب التهاب الاثني عشر

هناك عدة أسباب للإلتهاب الاثني عشر؛ حيث أن السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب الاثني عشر هو بكتيريا تسمى هيليكوباكتر بيلوري . معظم الناس لديهم بعض بكتيريا الملوية البوابية في المعدة، وعادة ما تلتقط هذه البكتيريا كطفل وتحملها لبقية حياتك. ‌



وفي بعض الأحيان يمكن أن يحدث خلل في التوازن ويصاب بعض الناس بالبكتيريا الحلزونية في المعدة ، والتي يمكن أن تسبب العدوى والمرض ، وعادة ما تكون قرحة المعدة الهضمية، ويمكن للبكتيريا أن تنتقل من المعدة إلى الاثنى عشر ، مما قد يسبب القرحة الهضمية أيضًا. ‌



1- الإفراط في استخدام مسكنات الألم:

ويمكن ان يكون احد اسباب التهاب الاثنى عشر؛ حيث ان استخدام الكثير من العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات ، أو مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ، مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين يمكن أن يسبب القرحة والنزيف والتهاب الاثني عشر. ‌



2- الكحول والتدخين:

ويرتبط شرب الكحول وتدخين السجائر بحدوث القرحة والتهاب الاثني عشر. ‌



3- مرض الاضطرابات الهضمية :

ويتسبب مرض المناعة الذاتية في إنتاج الجسم بروتينات مناعية ضد الغلوتين ، وهو بروتين موجود في القمح. إذا كنت تعاني من مرض الاضطرابات الهضمية وتتناول الغلوتين فسوف تلتهب أجزاء من أمعائك وتتلف ويمكن أن تسبب التهاب الاثني عشر. ‌



4- حمض المعدة :

ويساعد حمض المعدة في الهضم عن طريق تكوين درجة الحموضة المناسبة للإنزيمات الأخرى. إذا كان لديك الكثير من حمض المعدة ، يمكن أن تصاب بالحموضة والقرحة، ويمكن أن ينتهي الأمر بالكثير من حمض المعدة أيضًا في الاثني عشر، مما قد يسبب التهابًا في البطانة أو التهاب الاثني عشر. ‌



5- أمراض معوية أخرى :

ويمكن لبعض الأمراض المعوية الأخرى ان تسبب في التهاب الاثنى عشر، مثل: مرض كرون والتهاب القولون التقرحي، و مرض الجزر المعدي المريئي.

التهاب الاثني عشر

تشخيص التهاب الاثني عشر

إذا اعتقد طبيبك أنك مصاب بالتهاب الاثني عشر ، فسوف يقوم بإجراء بعض اختبارات التصوير وعمل الدم، يمكن أن تشمل :

1- التنظير العلوي ، وهو عبارة عن كاميرا تنزل عبر الحلق إلى الاثني عشر لأخذ خزعات لمعرفة ما إذا كان هناك أي بكتيريا الملوية البوابية.

2- عينات البراز فحص الالتهابات الأخرى

3- تحاليل الدم لاختبار مرض الاضطرابات الهضمية

4- سلسلة الجهاز الهضمي العلوي ، والتي تستخدم اختبارات الأشعة السينية لفحص الجهاز الهضمي العلوي واختبارات التنفس للتحقق من وجود بكتيريا الملوية البوابية.



علاج التهاب الاثني عشر

يعتمد علاج التهاب الاثنى عشر على السبب، حيث انه بشكل عام يتحسن التهاب الاثني عشر بالعلاج ، لذا تحدث إلى طبيبك إذا كنت تعاني من آلام شديدة تزعجك، وقد يصف لك طبيبك :

مضادات حيوية

مضادات الحموضة

مثبطات مضخة البروتون

وقف مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية

التوقف عن التدخين

شرب كميات أقل من الكحول

تناول نظام غذائي خال تماما من الغلوتين



إذا كنت تتناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية لمشاكل القلب، فتحدث إلى طبيبك قبل التوقف عن تناولها. إذا كنت تتناولها للألم ، فتحدث إلى طبيبك حول الخيارات المختلفة.

مضاعفات التهاب الاثني عشر

في بعض الأحيان ، يمكن أن يسبب التهاب الاثنى عشر مشاكل خطيرة أخرى ، مثل النزيف. إذا كانت لديك أي من العلامات التالية، فاطلب المساعدة الطبية على الفور:

تقيؤ الدم أو تقيؤ يشبة القهوة المطحونة

براز أسود قطراني

آلام شديدة في المعدة

فقدان الوزن بسرعة

ألم لا يتحسن

حمى