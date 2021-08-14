الدوري الممتاز .. موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي والقناة الناقلة

يحل الزمالك ضيفا على الإسماعيلي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي، اليوم السبت، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية وتذاع مباراة الزمالك على قناة "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة، ويأتي الإسماعيلي في المركز التاسع بـ37 نقطة.



القائمة شهدت عودة حسين السيد بعد غيابه عن لقاء الفريق السابق بسبب الإيقاف بينما شهدت غياب محمد حسن للإيقاف.

وضمت القائمة كلا من:

حارس مرمى.. محمد صبحى، محمد فوزى، محمد مجدى.

خط الدفاع.. حسين السيد، باهر المحمدي، مروان الصحراوي، مصطفى الزناري، محمد نصر، عبد الله جمعة، محمد بيومي.

خط الوسط.. عماد حمدي، عمر الوحش، محمود دونجا، محمد عادل، أحمد مدبولي، محمد صادق، محمد الشامي، أحمد مصطفى، مصطفى فارس، محمد عبد السميع، محمد الضرف.

خط الهجوم.. شكري نجيب، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.

وفيما يلي نعرض جدول مباريات الزمالك القادمة في الدوري الممتاز

الزمالك يواجه الإسماعيلي السبت 14 اغسطس على ملعب ستاد الإسماعيلية الساعة 7 مساء

الزمالك يواجه وادي دجلة الثلاثاء 17 اغسطس على ملعب ستاد القاهرة الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا الجمعة 20 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه الانتاج الحربي الاثنين 23 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه البنك الأهلي الخميس 26 اغسطس الساعة 9 مساء