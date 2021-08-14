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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر تسجل 97 إصابة جديدة بكورونا و 5 وفيات وطالبان تقترب من كابول .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

بايدن يوفد سوليفان إلى إثيوبيا للحث على وقف القتال
بريطانيا: الانسحاب الأمريكي من أفغانستان خطأ
الجزائر تسيطر على غالبية الحرائق 
خلال استقباله وفدًا أمريكيًا.. سعيّد: لا قلق على قيم الحرية والعدالة في تونس
جوتيريش يدعو طالبان لوقف هجومها في أفغانستان فورًا
الرئيس اللبناني يدعو اجتماع استثنائي للحكومة لبحث أزمة الوقود‎‎.. ودياب يرفض
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخص وشركات مرتبطة بفيلق القدس الإيراني


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والعربي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الراي" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 97 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس وفيات وذلك مقابل 95 إصابة وسبع وفيات الخميس، مشيرةً إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 285158 من ضمنهم 233772 حالة تم شفاؤها، و 16609 حالة وفاة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أشارت "الوطن" إلى أن فرق الإطفاء في الجزائر حققت قدمًا على صعيد السيطرة على غالبية حرائق الغابات التي تجتاح شمال الجزائر، لا سيما في تيزي وزو الأكثر تضررًا في منطقة القبائل، حيث يبدو السكان في حالة صدمة بانتظار تحديد هويات أصحاب الجثث المحترقة.

وقالت "الأنباء" إن الرئاسة التونسية قالت إن الرئيس قيس سعيّد استقبل، وفدًا رسميًا أمريكيًا برئاسة مساعد مستشار الأمن القومي، الذي حمل رسالة خطية من الرئيس الأمريكي جو بايدن. مؤكدًا أنه ”لا قلق على قيم الحرية والعدالة في تونس“.

وأضافت الرئاسة أن سعيّد قال أثناء الاجتماع إن ”التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الدستور، وتستجيب لإرادة شعبية واسعة، لا سيّما في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واستشراء الفساد، والرشوة“.

وأفادت "الجريدة" بأن الرئيس اللبناني ميشال عون بالاتفاق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب دعا لاجتماع استثنائي للحكومة؛ لبحث أزمة الوقود في البلاد، إلا أن الاخير رفض وقال في بيان: ”إن الاجتماع يخرج عن الواجبات الدستورية لمجلس الوزراء المؤقت“.

دوليًا قالت "الراي" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيرسل  مبعوثه الخاص بمنطقة القرن الأفريقي إلى إثيوبيا، في ظل قلق عالمي من تصاعد قتال أودى بحياة الآلاف وخلق أزمة إنسانية في واحدة من أكثر مناطق العالم فقراً.

ونقلت "الجريدة" عن مسؤولين قولهم إن حركة طالبان المسلحة قد استولت على مدينة بل علم عاصمة ولاية لوغار، وسط أفغانستان، والتي تقع على مسافة نحو 80 كيلومتراً من العاصمة كابول.

وذكرت "الأنباء" أن بريطانيا انتقدت انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، قائلة إن سيطرة حركة طالبان قد تخلق أرضاً خصبة للمتطرفين ما يشكل تهديداً للعالم.

وأشارت "الوطن" إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعا حركة طالبان لوقف هجومها في أفغانستان ”فورًا“، محذرًا من أن ”الوضع في أفغانستان يخرج عن السيطرة“.

وقالت "القبس" إن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات على أفراد وكيانات ضالعة في شبكة لتهريب النفط دعما لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني‎.

 

مصر كورونا طالبان كابول بايدن سوليفان اثيوبيا أفغانستان الكويت

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