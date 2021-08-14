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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هيجيلك لحد عندك .. محمد جاد يحث المواطنين على تلقي لقاح كورونا

الإعلامي محمد جاد
الإعلامي محمد جاد

أكد الإعلامي محمد جاد ، مقدم برنامج " صباح البلد " ، أن وزارة الصحة تبذل مجهودا كبيرا في ملف توفير لقاحات كورونا ، وبداية من يوم الأحد سيكون هناك توسع في توفير اللقاحات ، من خلال وحدات طبية متنقلة ، ومجهزة تماما .

وأضاف الإعلامي ، محمد جاد ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن الوحدات المتنقلة مجهزة تماما باللقاحات ، وتنطلق في أماكن كثيرة بالمحافظات ، موضحا أنها تجوب جميع المصالح الحكومية والمساجد والكنائس ، متابعا :" اللقاح هيجيلك لحد عندك" .

أعلنت مديرية الصحة والسكان في القليوبية تنظيم قافلة طبية بقرية الشموت بمركز بنها اليوم السبت وذلك ضمن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 مليون صحة" وتحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وبتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية.

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فيما قالت الدكتورة مفيدة أحمد منسق القوافل أن القافلة الطبية العلاجية تضم عدة تخصصات، وتقدم بها الخدمة بالمجان بالوحدة الصحية بقرية الشموت حيث تضم القافلة "عيادة باطنة - عيادة أطفال - عيادة جراحة - عيادة نساء - عيادة رمد - عيادة عظام - عيادة أسنان - عيادة جلدية – معمل –أشعة - تنظيم أسرة - قياس الضغط والسكر".


أشارت إلى أن الكشف والعلاج بالمجان بالقافلة، وذلك فى إطار سياسة المديرية فى تنظيم قوافل طبية علاجية بالمناطق الأكثر احتياجا بالمحافظة والتى لا يوجد بها وحدات صحية وتبعد عن المستشفيات المركزية مسافات كبيرة.


من ناحية اخري تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية،  الحملات التى تقوم بها المحافظة لإزالة الإشغالات والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للطرق العامة.


وقال محافظ القليوبية، إنه وجه بعمل أكمنة ليلا ونهارا على الطريق الدائري لضبط السيارات التي تقوم بإلقاء المخلفات، وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط 12 سيارة كانت تقوم بإلقاء تلك المخلفات ، وتم سحب الرخص وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية،  بالإضافة إلى ضبط 3 سيارات تقوم بإلقاء المخلفات على الطريق الحر ، والتي تم ضبطها بالتنسيق مع قيادة الطريق الحر وعرض المخالفين على النيابة العسكرية.


شدد محافظ القليوبية، على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع مديرية الأمن ، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بكل قوة وحزم على المخالفين.


من ناحية أخرى، أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينتي بنها وشبرا الخيمة لتفقد عدد من المشروعات ومتابعة منظومة النظافة ومتابعة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع مشروع توسعة الطريق الدائرى.

 

الاعلامي محمد جاد برنامج صباح البلد وزارة الصحة كورونا وحدات طبية متنقلة

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