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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حادث مؤسف.. شاب يسقط من قمة جبل للذهاب إلى المرحاض

صدى البلد

سقط شاب على ارتفاع 100 قدم من جبل أثناء محاولته الذهاب إلى المرحاض، فقد كان يظن أن المرحاض على الجهة الأخرى من السور ولكن كان اللاشيء في انتظره.

قالت الشرطة إنه تم نقل الشاب إلى المستشفى ليل الخميس بعد أن قفز من فوق السور قبل أن يدرك أنه لا يوجد شيء على الجانب الآخر.

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سقط الشاب من على ارتفاع بين 70 و 100 قدمًا في منطقة نيوكواي بالمملكة التحدة البريطانية، وعانى بأعجوبة من كسر في الكاحل والجروح العميقة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

تم استدعاء خدمات الطوارئ هبطت مروحية تابعة لخفر السواحل والشرطة وخدمة الإسعاف إلى مكان الحادث.

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وقال متحدث باسم شرطة ديفون وكورنوال: 'استدعينا الطوارئ بعد تلقينا بلاغ عن سقوط رجل من المنحدرات"، وقالت الشرطة أنه بعد أن قفز الشاب من فوق السور للذهاب إلى المرحاض ، ولم يدرك أنه لم يكن هناك شيء على الجانب الآخر .

وشهدت نفس المنطقة في الشهر الماضي حادثة أخرى فقد توفي رجل في الأربعينيات من عمره بعد أن سقط من جرف أمام عائلته في أكثر أيام السنة حرارة.

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