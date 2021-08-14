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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المريخ يكشف لـ صدى البلد حقيقة اقتراب "لوكاكو السودان" من الزمالك

سيف تيري مهاجم المريخ
سيف تيري مهاجم المريخ السوداني

كشف زاكي الدين الصادق المتحدث الرسمي باسم نادي المريخ السوداني، حقيقة اقتراب سيف تيري مهاجم الفريق والملقب بـ “ لوكاكو السودان”، من الانضمام إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

كانت تقارير صحفية، أشارت خلال الأيام الماضية، إلى اهتمام كلا من ناديي الزمالك وفاركو، بالتعاقد مع سيف تيري نجم المريخ السوداني، خلال الميركاتو الصيفي.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم نادي المريخ السوداني في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد: "لا توجد أي مفاوضات من جانب أي نادٍ للتعاقد مع سيف تيري، اللاعب جدد عقده معنا مؤخرا 3 مواسم، ومستمر مع الفريق".

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وتابع:" سيف تيري يتواجد في مصر حاليا، لتلقي العلاج، وليس من أجل أي شيء آخر".

 

‏الزمالك يطلب ضم وليد الكرتي نجم الوداد المغربي رسميًا
 

في سياق آخر، طلب مسؤولو نادي الزمالك التعاقد مع المغربي وليد الكرتي، لاعب الوسط المهاجم بفريق الوداد المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق بناء على طلب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض.

 

وينتظر مسؤولو نادي الزمالك تحديد نادي الوداد لطلباته المادية، ويدرس الزمالك إدخال المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأبيض في الصفقة التبادلية لتقليل المقابل المادي لضم وليد الكرتي. 

 

ويجري مسؤولو القلعة البيضاء مفاوضات مكثفة في الفترة الحالية مع النادي المغربي من أجل ضم وليد الكرتي في أسرع وقت ممكن لتدعيم صفوف الفريق.‏

 

وتبلغ القيمة التسويقية لـ وليد الكرتي نجم فريق الوداد، 900 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

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