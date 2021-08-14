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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بواليا يقود هجوم الأهلي أمام إنبي في الدوري المصري

صدى البلد

تنطلق مساء اليوم السبت مباراة الأهلي أمام انبي على استاد الاهلي “ we ” السلام في اطار منافسات الجوله الـ 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع عبر قناة “ اون تايم سبورت ” 

ويسعى فريق الكرة الاول بـ النادي الأهلي لـ تحقيق الفوز والثلاث نقاط على أمل تعثر الزمالك المتصدر الترتيب حاليا خلال المواجهات القادمة لخطف لقب الدورى .

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالها الفوز في 19 لقاء وتعادل في 8 وهُزم في مباراتين بينما يحتل الزمالك الصدارة برصيد 67 نقطة .

بينما جاء إنبي في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 37 نقطة .

 

 ومن المتوقع ان يخوض الاهلي المباراة امام انبي بـ تشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا

 

حكم مباراة الأهلي وإنبي 

أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، مباراة الأهلي وإنبى، المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد الأهلى السلام، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى العام، للحكم الدولي محمود عاشور.

ومن المقرر أن يقود عاشور مباراة الأهلي وإنبي كحكم ساحة، بعد أن أسندت له مهمة حكم الفار في لقاء الإسماعيلي أمام الأهلي في الجولة الـ29 من بطولة الدوري.

وتنقل المباراة شبكة قنوات أون تايم سبورت على قناتها الأولى أون سبورت 1 .

قائمة الأهلي :

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وسعد سمير وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

 

الدوري المصري والتر بواليا مصطفى شوبير الشناوي الأهلى الزمالك انبي

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