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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منها 72 ألف لتر سولار.. ضبط 2255 قضية تموينية بالجيزة خلال شهر

الحملات التموينية
الحملات التموينية

تمكنت أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مباحث ومديرية التموين، من ضبط ٢٢٥٥ قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي بإجمالي مضبوطات حوالي ١٧٦ طنا، وذلك في إطار الحملات التي تم شنها على المحلات العامة  والأسواق على مستوى المحافظة. 


وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري؛ لشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحلات العامة؛ للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة كافة البيانات المدونة على السلع ومنع كافة صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية وذلك حرصآ على صحة وسلامة المواطنين. 


وأشار إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه. 


وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة، من مباحث التموين بالجيزة، عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي والتي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة وهي كالآتي :- 
 

ففي مجال الغش التجاري والتدليس أسفرت الحملات عن ضبط ٣٤ قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي ٩٥ طن عبارة عن " مخللات وسماد زراعي ومنظفات متنوعه و مكرونه وأرز ودقيق وسكر ولحوم مفرومه وجبن و كاتشب ومايونيز ومسطرة وصلصه وأعشاب ومبيدات ومواد لاصقه وجلوكوز وسناكس وأيس كريم وأدوية مدرجه بالجدول ومراتب وسجاد وأصواف وفلاتر هواء و ضمادات طبيه ورباط ضغط و أحذية وملابس و وزيت طعام " وجميعها غير صالحة للإستهلاك الأدمي وغير مطابقة للمواصفات القياسية . 
 

كما تضمن التقرير عن ضبط ٧١٢ قضية في مجال المطاحن والمخابز البلدية تنوعت ما بين قضايا تجميع واستيلاء على دقيق بلدي مدعم وعدم حمل شهادة صحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وإنتاج خبز ناقص الوزن وإدارة مخبز بدون ترخيص بالإضافة إلى ضبط ٤٨٧ قضية في مجال المواد البترولية لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع اسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي وتجميع واستيلاء على مواد بترولية مدعمة من قبل الدولة بإجمالي ٧٢ ألف لتر سولار وبنزين.
 

وفي مجال المذبوحات خارج المجازر الحكومية تم ضبط ٤٧ قضية بإجمالي ٨ طن إلى جانب ضبط ٩٣٠ قضية في مجال المحلات العامة و٤٥ قضية في مجال البدال التمويني.

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محافظ الجيزة الجيزة محافظة الجيزة حملات مكثفة الطب البيطري مباحث التموين مديرية التموين قضية تموينية المواد البترولية السلع الأساسية التفتيش على المنشات

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