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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح دندش: اللجنة الأولمبية تختار من ينجح بانتخابات الاتحادات الرياضية وفق أهوائها

اللجنة الاولمبية
اللجنة الاولمبية

أكد صلاح دندش الناقد الرياضي أن اللجنة الاولمبية حرصت على إختيار رؤساء الإتحادات الرياضية الذين يضمنوا ولائهم لـ هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية حتى لا يتم مهاجمته من أحد.

 

وأشار “دندش” خلال تصريحات تلفزيونية إلى أن انتخابات اتحاد الجودو المقررة يوم الاثنين المقبل سبقها اتصال من أحد رؤساء الاندية الموجود داخل اللجنة الاولمبية كمستشار قانوني ومن هشام حطب بأندية الجمعية العمومية لعقد إجتماع قبل الانتخابات بساعتين داخل اللجنة الاولمبية، ليتم من خلاله توجيه أعضاء الجمعية العمومية لإختيار رئيس الاتحاد وفق أهواء اللجنة الاولمبية.

 

وأردف : اتمني التحرك من الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتدخل وكشف الفاسدين في الرياضة ومحاكمتهم .

 

وأختتم صلاح دندش الناقد الرياضي تصريحاته قائلا: أغلب الاتحادات ستواصل عملها بنفس الاشخاص بعد فوزهم بالتزكية"، مشيرا إلى أنه رغم عدم تحقيق هذه الاتحادات ميدالية واحده إلا أن رئيس اللجنة الاولمبية يعلن ان ماحدث في طوكيو 2020 إنجاز ولن يتم محاسبة أحد.

اللجنة الاولمبية رئيس اللجنة الاوليمبية انتخابات الاتحادات الرياضية هشام حطب فساد اللجنة الاولمبية

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