بسبب خلافات أسرية شاب ينتحر بتناوله حبة الغلال السامة بطنطا

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم واقعة انتحار شاب بتناوله حبة "الغلال السامة" سعيا في محاولة للتخلص من حياته بسبب مروره بأزمة نفسية، وجرى نقله إلى مستشفى طوارئ طنطا الجامعي ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.



كان اللواء هاني عويس مدير، مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ باستقبال مستشفى طنطا الجامعي شاب في العقد الثاني من العمر ومقيم بقرية نواج بدائرة المركز، في حالة إعياء شديدة ادعاء تناول قرص كيماوي سام يستخدم لحفظ الغلال بقصد الانتحار وتوفي بعد ذلك متأثرا بها.



كما باشرت القيادات الأمنية بدورها بالانتقال إلي موقع الحادثة وكشفت التحريات الأمنية أن المتوفى تناول أحد الأقراص السامة بقصد التخلص من حياته، بسبب خلافات أسرية ولم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياته، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى وتم التحفظ على جثمانه بمشرحة مستشفي طنطا الجامعي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.