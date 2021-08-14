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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مريهان حسين وبسمة بوسيل تخطفان الأنظار عبر إنستجرام

ميرهان وبسمة
ميرهان وبسمة

نشرت الفنانة مريهان حسين صورة تجمعها بزوجة الفنان تامر حسني بسمة بوسيل وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرتا ميرهان وبسمة بإطلالة جريئة خطفتا أنظار متابعيهما، وارتدت الأولى جيب قصير من اللون الفضي مطعم بالترتر وتوب عاري الكتفين والصدر، وتركت شعرها منسدلا بطريقة عشوائية.


وأعلنت الفنانة ميريهان حسين، عن مشاركتها في مسرحية "شمسية و4 كراسي"، ونشرت مجموعة صور من الكواليس عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، ظهرت فيها مع النجم أشرف عبر الباقي ونجوم مسرح مصر.

 

وكتبت ميريهان حسين، معلقة على الصور:"فرحانة جدا إني هأقف امثل على خشبة المسرح أول مرة في حياتي و فرحانة جدًا جدًا ان أول مرة دي هاكون مع النجم العظيم المحترم أستاذ أشرف عبد الباقي .. شكرًا يا أستاذ على اختيارك ليا و يارب نعمل عمل يعجب الناس و يسعدهم .. فرحانة كمان بالعمل مع زمايلي العسل اللي بحبهم جدًا أوس أوس وتوتة وأنور ربنا يكرمنا يارب مسرحية شمسية وأربع كراسي قريبًا جدًا جدًا على مسرح الساحل نشوفكو هناك".

مسرحية "شمسية وأربع كراسي"، الذي تُعرض حاليا في الساحل الشمالي بمسرح مارينا، يشارك في بطولتها النجوم أشرف عبد الباقي، أوس أوس، محمد أنور، مريهان حسين، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

 

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IMG_٢٠٢١٠٨١٤_١٧٢٥٤١
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IMG_٢٠٢١٠٨١٤_١٧٢٥٥٨
الفنانة مريهان حسين بإطلالة تخطف الانظار بسمة بوسيل زوجة تامر حسني اطلاله جريئه

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