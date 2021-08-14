عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يرتفع 8 جنيهات خلال أسبوع ..تفاصيل

سعر الذهب
سعر الذهب

ارتفعت اسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم السبت إلي 8 جنيهات في المتوسط بالمقارنة بما كان عليه سعر المعدن الأصفر الأسبوع الماضي لدي محلات الصاغة.

 

سجل سعر عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب نحو 786 جنيها مقابل778 جنيها في الأسبوع الماضي بزيادة تبلغ 8 جنيهات.

ارتفاع أسعار الذهب عند تسوية التعاملات مع الهبوط القوي لثقة المستهلكين الأمريكيين

ارتفاع ملحوظ.. أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة.. فيديو

وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأغلي فئة بين الذهب نحو 898 جنيها مقابل889 جنيها في الأسبوع الماضي بفارق 8 جنيهات.

 

ووصل سعر الجرام من عيار 18 الوسطي بين الذهب نحو 674 جنيها مقابل 667 جنيها في الأسبوع الماضي بفارق 7 جنيهات.

 

سجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة بين أعيرة الذهب نحو 524 جنيها مقابل 519 جنيها خلال الأسبوع الماضي بفارق 5 جنيهات.

 

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6291 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.95 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 898.7 ألف جنيه 

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وشهد سعر الذهب خلال أسبوع العيد، عدة تحركات وتذبذب مستمر بسبب حركة المعدن النفيس على المستوى العالمي، حيث تحرك الذهب في قناة سعرية 1795 دولار إلى 1810 دولار طوال جلسات الأسبوع في البورصات العالمية.

وتحركت أسعار الذهب في مصر ، طوال جلسات هذا الأسبوع في متوسط حركة بين 785 جنيها إلى 795 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في السوق المصري، حيث يتحرك السعر في سوق الصاغة وفق متغيرات البورصة العالمية.

أسعار الذهب في مصر سعر الذهب اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب

موضوعات متعلقة

سعر الذهب اليوم الجمعة 13 - 8 - 2021

ترشيحاتنا

الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يستهل مشواره بثلاثية في شباك كريستال بالاس

الجزائر تعلن تمديد الحجر الصحي في 40 ولاية

حصول هيونداي توسان 2022 على أفضل تصنيف للسلامة + 

أخبار التكنولوجيا| تسريبات تكشف تحفة شاومي القادمة Redmi 10.. ورسميا أوبو تعلن إطلاق هاتفها Oppo A16s

واحد تلو الآخر.. مصرع ٥ داخل غلاية زيت بالمنطقة الصناعية في أبو رواش

الإعلان رسميا عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2021 .. غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 عمال يعتدون جنسيا على شاب من ذوي القدرات الخاصة في العجوزة

صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة..اختبار الـ DNA يثبت زواج إلهان عمر من شقيقها

بعد أيام من زفافها.. إصابة ياسمين الخطيب بفيروس كورونا

بعد تداول فيديو.. حقيقة حمل حفيد عمر الشريف| صور

حسم الجدل.. الصحة: الموجة الرابعة لفيروس كورونا في ديسمبر

صفقة الأهلي المرتقبة.. قرار مفاجئ من مدرب برايتون تجاه بيرسي تاو

لمدة 15 ساعة.. قطع الكهرباء عن 9 مناطق بالقليوبية اليوم

بعد تصريحات السيسي.. عقوبة التلاعب في شقق الإسكان الاجتماعي تصل للحبس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

أثناء تصوير العروسين.. سقوط مصور زفاف في حمام السباحة|فيديو

الأغرب.. رجل يعض ثعبانًا سامًا حتى الموت انتقاما منه

فيديو

"زايد-3 ".. طلعات جوية لـ مهاجمة الأهداف المعادية فى ختام التدريب المصرى الإماراتى

ما علاقة سد النهضة؟.. زواحف خطيرة وحشرات تغزو السودان

سعرها 3000 جنيه .. لامبورجيني أغلى دجاجة تصل مصر

ده قراري.. تطورات جديدة في واقعة اعتداء محمد سامى على إيمي سالم

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

محمد النجار يكتب: صوم عاشوراء عندنا وعندهم

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ