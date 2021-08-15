سعر الذهب اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

استقرت اسعار الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 15-8-2021، بعد أن زاد بمتوسط 8 جنيهات على مستوى الأعيرة المختلفة في محلات الصاغة.

وسجل سعر عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب نحو 786 جنيها مقابل 778 جنيها في الأسبوع الماضي بزيادة تبلغ 8 جنيهات.

وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأغلي فئة بين الذهب نحو 898 جنيها مقابل889 جنيها في الأسبوع الماضي بفارق 8 جنيهات.

ووصل سعر الجرام من عيار 18 الوسطي بين الذهب نحو 674 جنيها مقابل 667 جنيها في الأسبوع الماضي بفارق 7 جنيهات.

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة بين أعيرة الذهب نحو 524 جنيها مقابل 519 جنيها خلال الأسبوع الماضي بفارق 5 جنيهات.

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6291 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.95 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 898.7 ألف جنيه .

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وشهد سعر الذهب خلال أسبوع العيد، عدة تحركات وتذبذب مستمر بسبب حركة المعدن النفيس على المستوى العالمي، حيث تحرك الذهب في قناة سعرية 1795 دولار إلى 1810 دولار طوال جلسات الأسبوع في البورصات العالمية.

وتحركت أسعار الذهب في مصر ، طوال جلسات هذا الأسبوع في متوسط حركة بين 785 جنيها إلى 795 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في السوق المصري، حيث يتحرك السعر في سوق الصاغة وفق متغيرات البورصة العالمية