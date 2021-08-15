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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بنتلي تكشف النقاب عن فلاينج سبور مولينير.. صور

بنتلي تكشف النقاب
بنتلي تكشف النقاب عن فلاينج سبور مولينير

تعتبر شركة بنتلي واحدة من أهم شركات تصنيع السيارات الفاخرة، حيث تقدم نخبة لامعة من الطرازات القوية مثل نسختها بنتايجا و كونتينينتال جي تي، وأيقونتها الفاخرة مولسان، وغيرها من الإصدارات التي تتمتع بعنصر الرفاهية والفخامة، مما يدفع الكثير من المشاهير و الأثرياء لاقتناء سيارات بنتلي الشهيرة.

و تواصل شركة بنتلي الإنجليزية تألقها لتكشف النقاب عن النسخة فلاينج سبور مولينير خلال أسبوع مونتيري للسيارات، و تعد هي واحدة من اكثر الإصدارات فخامة وسط طرازات بنتلي، حيث تضم مقصورة داخلية فاخرة تعتمد على فتحة سقف بانوراما، و مقاعد من الجلد الفاخر مع حياكة النمط الماسي والمطرزة بعدد 712 غرزة، إلى جانب الكثير من التطعيمات القوية، و ساعة مولينير المصقولة بالفضة، و تكييف هواء متعدد المناطق، و طاولة قابلة للإمالة، بالإضافة إلى نظام صوتي و ترفيهي مع عتبات و لمسات تحمل الاسم MULLINER.

مواصفات بنتلي فلاينج سبور مولينير

قد تعتمد فلاينج سبور مولينير على محرك W12 بسعة 6000 سي سي، مدعوم بشاحن توربيني مزدوج، يستطيع أن يصل من نقطة الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر خلال مدة زمنية قدرها 3.8 ثانية مع سرعة قصوى تصل لـ 333 كم/ساعة، بالإضافة إلى محرك ثماني الاسطوانات طراز V8 سعة 4000 سي سي، قادر على الانطلاق من وضع الاستعداد 0 حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 4.1 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 318 كم، إلى جانب قدرات هجينة من محرك V6 يأتي بسرعة قصوى تصل إلى 285 كم/ساعة، يتمكن في الانطلاق من 0 لـ 100 كم خلال 4.3 ثانية.

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