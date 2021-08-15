ضبط 49 متهما بقضايا مختلفة بمركز شرطة الفيوم

بمطاردة مثيرة بالعزب والقري والنجوع التابعة لمركز شرطة الفيوم وبناء على توجيهات اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم واللواء ياسر صلاح مدير اداره البحث الجنائي بضروره الضرب بيد من حديد على الخارجين عن القانون وتحقيق الامن العام

تمكنت حملة اليوم بقياد العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز الفيوم والرائدهيثم طلبه رئيس مباحث المركز وبمعاونة النقيباءأحمد السوهاجي ومصطفي زيدان معاوني مباحث المركز الفيوم بعمل حملات امنيه شملت قريه العدوه : تم ضبط 4 هاربين من احكام جنائية وعدد 3 تجار المخدرات ، وفىقرية سيلا ضبط 13 هارب من احكام جنائية وقضائيه ، وفى قرية الناصريه بعزبها والنجوع تم ضبط 25 هارب من احكام جنائية وقضائيه وعدد 4 مسجلين سرقات بالاكراه

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وقررت النيابة العامة حبس المتهمين اربعه ايام علي ذمة التحقيق