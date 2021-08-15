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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مستوحاة من فيلم هاري بوتر.. تعرف على مواصفات ساعة One Plus الجديدة

مستوحاة من فيلم هاري
مستوحاة من فيلم هاري بوتر.. تعرف على ساعة One Plus الجديدة

يبدو أن شركة وان بلس الصينية تطمح بالتوسع بشكل أكبر فى مجال الأجهزة الذكية القابلة للإرتداء، حيث تعمل على إطلاق ساعتها الذكية الثانية، بعدما كشفت عن أول ساعة لها فى مارس الماضي، والتى حملت اسم OnePlus Watch.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، كشفت أحدث التسريبات عن اعتزام شركة وان بلس إطلاق ساعة ذكية، من خلال إصدار خاص يحمل اسم هارى بوتر OnePlus Watch Harry Potter Edition، للأسواق الهندية خلال الأسابيع المقبلة.

 تأتى الساعة الجديدة بـ 6 واجهات مميزة، لبعض الأماكن المستوحاة من سلسلة أفلام "هاري بوتر"، بتصميم دائري، مع شاشة من نوع AMOLED قياس 1.39 بوصة.

بالإضافة لتقنية مراقبة معدل ضربات القلب، العديد من الأوضاع الرياضية، كما يمكنها تتبع مراقبة النوم، ومستشعر SpO2 لمراقبة تشبع الأكسجين في الدم.

تمتلك ساعة وان بلس القادمة بطارية كبيرة بسعة 402 مللي أمبير في الساعة، تدعم نظام الشحن Warp Charge، والذى يوفر حوالى أسبوع من العمل للساعة فى الشحنة الواحدة، كما تدعم الساعة مقاومة للماء والغبار وفقاً لمعيار IP68.

وان بلس OnePlus Watch Harry Potter Edition OnePlus هاري بوتر الجديدة ساعة

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