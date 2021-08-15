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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد|طالبان تقتحم مطارا في أفغانستان وتستولي على مروحيات وأعداد كبيرة من المدرعات

طالبان
طالبان

أعلنت حركة طالبان أنها سيطرت على مطار شيندند بولاية هرات واستولت على مروحيات وأعداد كبيرة من المدرعات والعربات العسكرية داخل المطار.

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ووفقا لقناة روسيا اليوم، أضافت طالبان أن الجنود الأفغان فروا من مطار شيندند الذي كان محاصرا منذ فترة طويلة نحو مركز ولاية هرات.

وأفادت بأنهم وأثناء هروبهم أضرموا النيران في مستودعات الأسلحة، لكن عناصر طالبان استطاعت إخراج أكثر من 200 مدرعة وآلية عسكرية وتجهيزات عسكرية أخرى بشكل سالم.

وأشارت الحركة إلى أنه بين هذه المعدات طائرتا "جيت" بها أعطال بسيطة و3 مروحيات سالمة تماما.

وأعلنت طالبان عن سيطرتها على مطار ولاية هرات بشكل كامل، واستحوذت على كميات كبيرة من الأسلحة والتجهيزات العسكرية.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، نقلاً عن سكان محليين ومسلحين بأن طالبان استولت على مدينة جلال آباد، عاصمة إقليم ننجرهار في أفغانستان، في ساعة مبكرة من صباح الأحد.
وقال برلماني أفغاني لوكالة "أسوشيتد برس" إن طالبان استولت على مدينة جلال آباد بعد أن تفاوض كبار القبائل على سقوط الحكومة هناك.

أفغانستان طالبان المدرعات حركة طالبان ولاية هرات مروحيات

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