الآن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالرقم القومي

أعلن الأزهر الشريف، عن ظهور رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالرقم القومي، والتي سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر بالدراسة.

الآن رابط بوابة الأزهر

ومن المقرر أن تعلن بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الثانوية الأزهرية بالرقم القومي، اليوم الأحد ، من خلال رابط بوابة الأزهر من هنا.

ويعلن الأزهر الشريف، نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية ويتاح للطلاب الحصول عليها برقم الجلوس.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

ويبث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي:

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كما أعلن الأزهر الشريف أسماء أوائل نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020-2021م، وذلك بعدما أجرى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالات هاتفية هنأ فيه الطلاب الأوائل بتفوقهم وتقديم فضيلته الشكر لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق.

وحصل الطلاب: أحمد محمد جمال سليمان (معهد ميت غمر، محافظة الدقهلية)، وأمير محمد فهمي عمارة (معهد دكتور طلعت السيد النموذجي، محافظة القاهرة)، ومحمد تامر المرزوقي حسين (معهد طلخا، محافظة الدقهلية)، ومحمد محمد حسن علي (معهد الحج محمد عبد الوهاب النموذجي، محافظة الشرقية)، ومحمود السيد محمود عبد الفتاح (معهد انشاص الرمل، محافظة الشرقية) على المركز الأول على القسم العلمي بنسبة ١٠٠٪؜.

كما حصلت الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود (معهد فتيات ألو خوص، محافظة أسيوط) على المركز الأول على القسم الأدبي بنسبة ٩٩,٥ ٪؜، بينما حصل الطالب عصام محمد ابراهيم السيد (معهد سنيان، محافظة الغربية)، على المركز الأول على مستوى الطلاب الإكِفَّاء بنسبة ٩٧,١٤٪؜.

وكشف الطالب أحمد جمال سليمان، الأول على القسم العلمي في نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 ، عن كواليس حصوله على المركز الأول بالثانوية الأزهرية وتهنئة شيخ الأزهر له.

وقال أحمد جمال سليمان، من محافظة الدقهلية، لصدى البلد، إنه كان نائما أثناء اتصال شيخ الأزهر لتقديم التهنئة له، وردت والدته على الهاتف واستقبلت خبر حصوله على المركز الأول من شيخ الأزهر ، ولم تصدق من الفرحة، منوها أنها أطلقت الزغاريد فرحة بهذا النجاح.

وأضاف الأول على القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، أن شيخ الأزهر هنأه على حصوله على المركز الأول ونصحه بالاجتهاد وأن يستمر على هذا التفوق ليرفع راية الأزهر في كل زمان ومكان.

وأشار إلى أن والده كان قد نذر بذبح عجل حال تفوقي في الثانوية الأزهرية وحصولي على المراكز الأولى، كما قررت والدتي إخراج مبلغ مالي والتصدق به على الفقراء والمحتاجين.

وتابع قائلا : هذا التفوق هو كرم من الله تعالى علينا بعد تعب عام كامل أنا وأهلي الذين وفروا لي الجو المناسب للمذاكرة والاجتهاد.

ونوه أنه بناءا على رغبة والده ووالدته، فكان يذهب للدروس الخصوصية في كل المواد، نظرا للظروف التي كنا نعيش فيها وقت جائحة كورونا، منوها أن والدته هي التي تقوم على شئونه بسبب سفر والده إلى العمل كيميائي في الخارج وهي تعمل في مجال المحاسبة هنا في مصر.

وأشار إلى أنه كان يذاكر طوال العام وكانت تصل عدد ساعات المذاكرة اليومية حوالي تسع ساعات، ناصحا زملائه بعدم تراكم الدروس إلى نهاية العام حتى لا تزيد صعوبة المذاكرة

كما أعلن الأزهر الشريف، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ (113473) طالبًا وطالبة.

وذكر الأزهر الشريف، أن الطلاب ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية.

وتعد أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان هي محافظة الشرقية بواقع (61) لجنة وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب بواقع (16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.