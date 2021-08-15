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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد دخول طالبان كابول.. مطالبة عاجلة من الرئيس الأفغاني لقوات الأمن

الرئيس الأفغاني
الرئيس الأفغاني

دعا الرئيس الأفغاني، أشرف غني اليوم الأحد، قوات الأمن إلى الحفاظ على القانون والنظام في كابول، وذلك مع دخول مقاتلي طالبان العاصمة الأفغانية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

يأتي ذلك مع ورود أنباء عن تخلي الرئيس الأفغاني ، أشرف غني، عن السلطة وتشكيل حكومة مؤقتةـ بعد دخول مقاتلي طالبان كابول.

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وكانت وسائل إعلام أفغانية، أكدت اليوم الأحد، أن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، لم يغادر البلاد، بعد محاصرة حركة طالبان العاصمة الأفغانية كابول، وذلك بعد أن انتشرت أنباء عن هروب غني، قبل دخول طالبان إلى المدينة.

ودعا مستشار الرئيس الأفغاني إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

في سياق متصل، ذكرت مصادر لفضائية "الشرق" السعودية، أن حركة طالبان بدأت تدخل العاصمة الأفغانية كابول من جميع الجهات، مشيرة إلى أن الحركة فتحت قنوات اتصال مع الحكومة الأفغانية لتسليم السلطة بشكل سلمي.

وأفادت مصادر دبلوماسية رفيعة - لم تكشف عن هويتها - بأن المرشح لقيادة الفترة الانتقالية لأفغانستان بعد أن تسيطر حركة طالبان، هو أحمد جلالي، وأنه من سيسر أمور الإدارة الانتقالية في أفغانستان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عالمية، نقلت عن المصادر.

وذكرت المصادر الدبلوماسية، إن وزير الداخلية الأفغاني الأسبق علي أحمد جلالي سيتولى الإدارة الانتقالية في البلاد.

وأعلنت مصادر لشبكة العربية الإخبارية، أن هناك أنباءً عن تخلي الرئيس الأفغاني أشرف غني عن السلطة لصالح حركة طالبان، وأن هذه الخطوة الكبيرة، سيعقبها تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شئون البلاد.

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