روسيا تكشف المسئول الأول عن كارثة أفغانستان

تعليقًا على الأوضاع المتدهورة في أفغانستان وإمكانية تدخلها، أعلن مجلس الاتحاد الروسي إن الحكومة في العاصمة موسكو لن تتدخل في الوضع الحالي في أفغانستان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليقها على سيطرة طالبان على معظم أراضي أفغانستان، إن العالم يراقب بفزع نتيجة تجربة تاريخية أخرى لواشنطن هناك.

وأضافت زاخاروفا، في تعليق على قناتها في تيليجرام: "ما يثير الدهشة ولكنه يبقى واقعا وحقيقة، هو أن أفغانستان تشهد مواجهة بين قوتين، وكلاهما نتيجة لعملية التفكير الأمريكية. العالم يراقب بهلع نتيجة تجربة تاريخية أخرى لواشنطن في تلك الدولة".

وقال السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، معلقا على اتهام دونالد ترامب لخلفه جو بايدن باختيار استراتيجية خاطئة لسحب القوات من أفغانستان، إن الذنب لا يقع فقط على الرئيس الأمريكي الحالي.

وأضاف السيناتور الروسي، أن الرئيس بايدن، فقط قام "بإنجاز الشكل النهائي للفشل".

وأشار بوشكوف إلى أن أسلاف بايدن في البيت الأبيض، بمن فيهم ترامب ساهموا في تشكيل الوضع الراهن.

ويرى السيناتور أن هذا الفشل يشهد، على عدم قدرة واشنطن على الحفاظ على نظام عالمي أحادي القطب.

وكتب بوشكوف في قناته على تيليجرام: "لا يتعلق الأمر بأخطاء رؤساء أمريكيين منفردين، بل يتعلق بعملية أعمق بكثير في التآكل الذي لا رجعة فيه للهيمنة الأمريكية. والأهم من ذلك، تآكل قدرة الأمريكيين على ممارسة دور المهيمن".

أعلنت الخارجية الروسية اليوم الأحد أن موسكو تعمل مع شركائها على عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أفغانستان.

وقال زامير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان ومدير الدائرة الثانية لآسيا في الخارجية الروسية: "نحن منخرطون في هذه الجهود، وشركاؤنا أيضا يعملون عن كثب على ذلك".

لكنه حذر من أن هذا الاجتماع حتى في حال انعقاده لن يغير الوضع، وأضاف: "كان من الضروري التفكير في عقد اجتماعات من قبل وليس الآن".

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في الخارجة قوله إن الوزارة تراقب عن كثب تطور الأوضاع في أفغانستان بالتنسيق مع السفارة في كابل".

من جانبه، قال فلاديمير دشاباروف النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، إنه "يجب على مجلس الأمن الدولي الاستجابة لما يحدث في أفغانستان واتخاذ قرار يلزم الأطراف بالجلوس إلى طاولة المفاوضات لمنع إراقة الدماء على نطاق واسع في البلاد".

يأتي ذلك في الوقت الذي دخلت قوات حركة "طالبان" أطراف العاصمة كابول، وقال مسؤولون في الحركة إنهم يأملون في تسليم المدينة لهم دون قتال.