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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جاري البحث عن جثمانه.. غرق شاب عشريني بالعجمي غرب الإسكندرية

غرق شاب بالعجمي
غرق شاب بالعجمي

شهد أحد شواطئ منطقة العجمي، غرب محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، حالة غرق جديدة لشاب أثناء السباحة بشاطئ هدير بالبيطاش غرب الإسكندرية، في مسلسل لا ينتهي من حوادث الغرق بتلك المنطقة المجاورة لشاطيء النخيل.


وبدأت الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة العامرية أول، بلاغ يفيد بغرق شاب بإحدى شواطئ منطقة العجمي غرب الإسكندرية.

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وعلى الفور، توجهت هرعت سيارات الإسعاف وقوة من قسم العامرية أول  ومسئولي شواطئ العجمي لمكان الحادث.


وقال الكابتن إيهاب المالحي، أحد غواصين مجموعة الخير، إن قوات الإنقاذ النهري وعدد من الغواصين المتطوعين، يواصلون عملية البحث عن جثة الغريق، وهو شاب يدعى نور، ٢٠ سنة، بشاطئ هدير والشواطئ المجاورة.
 

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