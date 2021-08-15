محافظ كفر الشيخ يهنئ عبير عادل الثالثة على الجمهورية في الثانوية الأزهرية

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبير منصور منصور، الطالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري، التي حصلت على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية بمجموع 622 درجة بنسبة 98.73 %.

كما هنأ محافظ كفر الشيخ والدها عادل منصور منصور، إداري بمعهد القني الإعدادي بمركز مطوبس، على تفوق ابنته، داعياً الله أن يبارك فيها ويبارك في شقيقيها، وفي أسرتهم، متمنيا لها التوفيق في حياتها ومستقبلها، ولكل الناجحين في الثانوية الأزهرية والمتفوقين الأوائل على مستوى المحافظة سواء بالشعبة العلمية أو الشعبة الأدبية.

وفي سياق متصل، كشف الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية 2020-2021، بعد غد الثلاثاء 17 أغسطس ويستمر لمدة شهر في 198 مكتبا لتلقي قبول التظلمات بجميع الإدارات التعليمية بالأزهر، وتبلغ قيمة رسوم الطعن علي المادة 100 جنيه فقط، وتم استحداث تسديد الرسوم إلكترونيا.



وكان الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، اعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح في القسم الأدبي 46.5%، والعلمي 61.65%، نسبة النجاح العامة 51.25%.



ووجه وكيل الأزهر الشكر لمؤسسات الدولة التى ساهمت فى نجاح الامتحانات، وأن بوابة الأزهر الإلكترونية سيتم نشر النتيجة عليها، وهناك 6 محافظات لم يرصد فيها غش وهي الاسماعيلية والسويس والوادي الجديد والبحر الأحمر.