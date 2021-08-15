عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ كفر الشيخ يهنئ عبير عادل الثالثة على الجمهورية في الثانوية الأزهرية

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبير منصور منصور، الطالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري، التي حصلت على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية بمجموع 622 درجة بنسبة 98.73 %.

كما هنأ محافظ كفر الشيخ والدها عادل منصور منصور، إداري بمعهد القني الإعدادي بمركز مطوبس، على تفوق ابنته، داعياً الله أن يبارك فيها ويبارك في شقيقيها، وفي أسرتهم، متمنيا لها التوفيق في حياتها ومستقبلها، ولكل الناجحين في الثانوية الأزهرية والمتفوقين الأوائل على مستوى المحافظة سواء بالشعبة العلمية أو الشعبة الأدبية.

أوائل المكفوفين في الثانوية الأزهرية.. علياء ياسر : نأمل في منحة دراسية .. وتكريم يشجعنا على استكمال المسيرة

الأول مكرر في الثانوية الأزهرية: حفظ وقراءة القرآن سر التفوق

وفي سياق متصل، كشف الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية 2020-2021، بعد غد الثلاثاء 17 أغسطس ويستمر لمدة شهر في 198 مكتبا لتلقي قبول التظلمات بجميع الإدارات التعليمية بالأزهر، وتبلغ قيمة رسوم الطعن علي المادة 100 جنيه فقط، وتم استحداث تسديد الرسوم إلكترونيا.  
 

وكان الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، اعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح في القسم الأدبي 46.5%، والعلمي 61.65%، نسبة النجاح العامة 51.25%.
 

ووجه وكيل الأزهر الشكر لمؤسسات الدولة التى ساهمت فى نجاح الامتحانات، وأن بوابة الأزهر الإلكترونية سيتم نشر النتيجة عليها، وهناك 6 محافظات لم يرصد فيها غش وهي الاسماعيلية والسويس والوادي الجديد والبحر الأحمر. 

كفر الشيخ الأزهر محافظ كفر الشيخ امتحانات جمال نور الدين

موضوعات متعلقة

تغيب 278 طالباً عن أداء ثاني امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

رئيس مدينة بيلا بكفر الشيخ يتفقد مركز تطعيم المسافرين للخارج.. صور

أصغر بائع ذرة بـ مصيف بلطيم: بكسب 200 جنيه في اليوم والشاب لازم يشتغل.. فيديو

تكثيف حملات النظافة والإنارة وتحسين الخدمات والمرافق في بيلا بكفر الشيخ.. صور

رفع كفاءة التجهيزات الطبية لحضّان الأطفال بمستشفى فوه المركزي.. صور

نواب «مستقبل وطن» كفر الشيخ: نتعاون مع أمانة الحزب لحل مشاكل المواطنين

إزالة تعدٍ على 750 متراً أملاك دولة في كفر الشيخ.. صور

توفير 107 قطع أراض لإقامة مشروعات خدمية بقرى مطوبس في كفرالشيخ

ترشيحاتنا

النواب في «ضهر» الشهداء.. أول قانون وافق عليه البرلمان بدور الانعقاد الأول

وجهته النهائية غير معروفة.. لحظة هروب الرئيس الأفغاني إلى طاجيكستان.. فيديو

من سيناء حتى أسيوط.. الفاتيكان يدعو السياح لزيارة مسار العائلة المقدسة

احتفل به جوجل .. ملحم بركات موسيقار تحدى محمد عبدالوهاب

هيئة الدواء تصدر منشورا بضبط وتحريز مستحضر اكتوميثرين 5% مستحلب

أسعار العملات الاجنبية والآسيوية لدى بنك مصر في ختام اليوم 15-8-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلص الدوري بدري.. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

إلغاء العقد الدائم.. مقترح عاجل من النواب لحل أزمة الإيجار القديم

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

أحمد العوضي:لم أسافر مع ياسمين عبد العزيز لاستكمال العلاج بسويسرا لهذا السبب

النيابة في قضية التخابر: "الإخوان" يجاهرون بالسعي لوحدة البلدان ويسعون فعلاً لإسقاط الأوطان

دولة عربية تعاني من متحور دلتا.. ارتفاع جنوني في إصابات كورونا

سلالة لامبدا من كورونا تبدأ الانتشار.. وهذه الدولة هي أولى الضحايا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

فيديو

منفذو المشاهد الخطرة.. "الدوبلير" ضحية عالم الفن

في ذكرى وفاة شويكار.. كيف اكتشفت خيانة زوجها وتفاصيل حبها لفؤاد المهندس

مساحتها وموعد تسليمها.. كل ما تريد معرفته عن شقق الموظفين بمدينة بدر

الحياة الكريمة أهم.. ملخص كلمة السيسي في افتتاح مشروعات بدر

المزيد

ساحة رأي

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

مصطفى الشيمى يكتب: قسمة مطولة

محمود البسيوني يكتب: جزء من الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ